Viaggiare in auto per molti è un piacere, per altri una necessità. Che si viva il veicolo come semplice mezzo di trasporto o come un veicolo legato a esigenze lavorative, ci sono delle regole legate a ciò che si può e non si può trasportare che in molti ignorano.

Con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni del Codice della Strada, trasportare oggetti in auto senza rispettare le regole può comportare sanzioni pecuniarie fino a 344 euro e la decurtazione di punti dalla patente.

Le modifiche mirano a garantire una maggiore sicurezza stradale, prevenendo gli incidenti. È bene, dunque, fare attenzione e conoscere le regole per non incorrere in sanzioni.

Le nuove regole sul trasporto di oggetti in auto

Il Codice della Strada stabilisce norme precise per il trasporto di oggetti nei veicoli. Secondo l’articolo 164, il carico deve essere sistemato in modo da evitare cadute o dispersioni, non ostacolare la visibilità del conducente, non compromettere la stabilità del veicolo e non coprire dispositivi di illuminazione o la targa. Inoltre, l’articolo 61 definisce i limiti dimensionali dei veicoli: larghezza massima di 2,55 metri, altezza massima di 4 metri e lunghezza massima di 12 metri, compresi gli organi di traino.

Un trasporto irregolare, come quello con oggetti che sporgono oltre i suddetti limiti o non adeguatamente fissati, può portare a delle sanzioni. Ad esempio, caricare mobili o altri oggetti ingombranti senza rispettare le regole è una chiara violazione, anche se l’oggetto non cade dal veicolo. E chiunque viaggi in automobile, soprattutto nel periodo legato agli spostamenti per le vacanze, ha visto sulle nostre strade scene del genere, talvolta grottesche.

Sanzioni previste per il trasporto irregolare

Le nuove regole per il 2025 non riguardano soltanto gli autovelox. Le sanzioni per il trasporto irregolare di oggetti in auto variano in base alla gravità dell’infrazione. Secondo l’articolo 164 del 1992, recentemente rivisto con le nuove regole del Codice della Strada, chi non rispetta le disposizioni sul posizionamento del carico può essere multato con una somma da 87 a 344 euro. Inoltre, è prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida. Se il carico supera i limiti dimensionali stabiliti dall’articolo 61, le sanzioni aumentano e possono arrivare fino a 1.691 euro.

Conoscere le regole può evitare di dover mettere mano al portafogli. È importante notare che queste sanzioni possono essere applicate anche in assenza di incidenti o danni: è sufficiente che il carico sia considerato pericoloso o non conforme alle norme per incorrere nelle multe.

I consigli pratici per evitare la multa

Per evitare sanzioni durante il trasporto di oggetti in auto, è consigliabile verificare che il carico sia ben fissato e non possa cadere o muoversi durante la guida. Inoltre, è bene assicurarsi che lo stesso non ostruisca la visibilità del conducente, né copra dispositivi di illuminazione o la targa.

Spesso gli automobilisti, magari per risparmiare, tendono a utilizzare attrezzature non adeguate per i trasporti. Barre portapacchi o box da tetto sono fondamentali per trasportare oggetti ingombranti.

In caso di dubbi, è opportuno consultare le disposizioni del Codice della Strada o rivolgersi a un esperto per assicurarsi di rispettare le normative ed evitare guai peggiori.

In conclusione, con le nuove regole in vigore, è fondamentale prestare attenzione a come si trasportano gli oggetti in auto. Rispettare le norme non solo evita sanzioni, ma contribuisce anche a garantire la sicurezza propria e degli altri automobilisti. Un monito quanto mai sensato, soprattutto con l’approssimarsi del grande esodo estivo: per risparmiare durante le vacanze (e non solo), basta rispettare le regole.