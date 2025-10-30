I chatbot basati sull’intelligenza artificiale (IA) potrebbero fornire risposte più accurate quando si è maleducati nei loro confronti, secondo quanto scoperto dagli scienziati, sebbene abbiano messo in guardia dai potenziali danni derivanti dall’uso di un linguaggio umiliante. In un nuovo studio pubblicato il 6 ottobre sul database di preprint arXiv, gli scienziati hanno voluto verificare se la cortesia o la maleducazione facessero la differenza nelle prestazioni di un sistema di IA.

Lo studio su come trattare ChatGPT

Per verificare in che modo il tono dell’utente influisce sull’accuratezza delle risposte, i ricercatori hanno sviluppato 50 domande a risposta multipla di base e le hanno poi modificate con prefissi per farle rientrare in cinque categorie di tono: molto educato, educato, neutrale, maleducato e molto maleducato. Le domande comprendevano categorie come matematica, storia e scienze.

A ogni domanda venivano poste quattro opzioni, una delle quali era corretta. Le 250 domande risultanti sono state inserite 10 volte in ChatGPT-4o, uno dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) più avanzati sviluppati da OpenAI.

I ricercatori hanno segnalato che gli esperimenti preliminari hanno dimostrato che il tono può influenzare significativamente le prestazioni misurate in termini di punteggio nelle risposte alle 50 domande.

I risultati hanno mostrato che i toni scortesi portano a risultati migliori rispetto a quelli cortesi. Si segnala che la ricerca non è stata ancora sottoposta a revisione paritaria.

Perché trattare male ChatGPT

Nell’esperimento i ricercatori hanno chiesto a ChatGPT di ignorare completamente gli scambi precedenti, per evitare di essere influenzato dai toni precedenti. Ai chatbot è stato anche chiesto, senza fornire spiegazioni, di scegliere una delle quattro opzioni.

L’accuratezza delle risposte variava dall’80,8% per le risposte molto cortesi all’84,8% per quelle molto maleducate. È significativo che l’accuratezza aumentasse con ogni passo che si allontanava dal tono più cortese. Le risposte cortesi avevano un tasso di accuratezza dell’81,4%, seguite dall’82,2% per le risposte neutre e dall’82,8% per quelle maleducate.

Il team ha utilizzato una varietà di espressioni per modificare il tono. Per le risposte molto cortesi, per esempio, si iniziava con “Posso chiederti aiuto con questa domanda?” oppure “Saresti così gentile da risolvere il seguente quesito?”. Per le risposte molto maleducate, il team ha incluso espressioni come “Ehi, fattorino; trova una soluzione” oppure “So che non sei intelligente, ma prova questo”.

In studi precedenti, i ricercatori hanno scoperto invece che i prompt scortesi spesso comportano scarse prestazioni, ma un linguaggio eccessivamente cortese non garantisce comunque risultati migliori.

I rischi nel trattare l’IA troppo male

Seppure l’intelligenza artificiale sembra essere più accurata se trattata male, i ricercatori invitano a fare attenzione perché l’uso di un linguaggio offensivo o degradante nell’interazione uomo-IA potrebbe avere effetti negativi sull’esperienza utente, sull’accessibilità e sull’inclusività e potrebbe contribuire a norme comunicative dannose.

Gli studiosi sono convinti che gli LLM siano sensibili a suggerimenti superficiali, il che può creare compromessi indesiderati tra prestazioni e benessere dell’utente. In pratica, è giusto avere il polso fermo con ChatGPT ma senza essere troppo sgarbati e rispettando il codice di comportamento che si userebbe con una persona. Ne gioverebbe il proprio benessere psicofisico.