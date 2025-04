Negli Stati Uniti, nel giorno di Pasqua 2025, decine di trattori in tilt hanno iniziato a muoversi in modo anomalo, deviando dalle rotte prestabilite e disorientando gli agricoltori.

Un fenomeno inquietante e all’apparenza inspiegabile, figlio di una misteriosa anomalia dei GPS, che ha finito per evocare nell’immaginario collettivo le suggestive scene del film Interstellar. Ma in questo caso la cinematografia non c’entra nulla. La realtà, infatti, è andata oltre la finzione. Scopriamo cosa è successo.

I mezzi agricoli si muovono da soli: cosa è successo?

Il 20 aprile 2025 numerosi agricoltori statunitensi hanno assistito a un evento a dir poco bizzarro e vagamente inquietante. Mezzi agricoli quali mietitrebbie, trattori e defogliatori a guida autonoma hanno improvvisamente perso la rotta. Le macchine apparentemente impazzite hanno iniziato a muoversi da sole, senza più rispondere ai comandi. Di fronte a questa scena surreale, i contadini non hanno potuto far altro che disattivare i sistemi automatici per riprendere il controllo manuale.

Non si tratta di una prima volta assoluta. Qualcuno ricorderà che nel 2024 sono avvenuto episodi simili, causati da forti tempeste geomagnetiche. La differenza, però, è sostanziale: in quel caso le anomalie nei sistemi GPS erano spiegabili con i brillamenti solari e le conseguenti espulsioni di massa coronale. La Terra fu colpita da potenti disturbi elettromagnetici, che causarono spettacolari aurore boreali fino a latitudini normalmente non raggiunte da questo fenomeno, come il sud Italia. Al contempo, la tempesta elettromagnetica causò anche effetti meno spettacolari, con gravi problemi ai segnali satellitari. Invece, nel giorno di Pasqua 2025, non è stata registrata alcuna attività solare anomala e nessuna tempesta geomagnetica, come confermato dagli esperti di Spaceweather.com e della NOAA.

Nessuna tempesta solare ma il segnale GPS è in tilt

Secondo Tony Phillips, astrofisico e curatore del portale Spaceweather.com, gli errori nei segnali GPS registrati il 20 aprile 2025 sono reali, ma al momento inspiegabili. “Molti agricoltori ci hanno segnalato le anomalie dei loro mezzi, ma non vi è traccia di un’attività solare tale da giustificare un simile malfunzionamento”, ha dichiarato Phillips. Una volta appurato che le tempeste solari non sono tra le spiegazioni plausibili per quanto è accaduto, tra le ipotesi al vaglio ci sono errori nei software di guida autonoma, guasti temporanei ai satelliti, condizioni atmosferiche particolari o persino attacchi informatici.

L’agricoltura statunitense fa sempre più affidamento sulla tecnologia GPS, con circa l’80% delle aziende agricole del Midwest che utilizza sistemi automatizzati. In condizioni normali, questi mezzi seminano, fertilizzano e raccolgono con una precisione millimetrica, giorno e notte. Ma la loro dipendenza dalla connettività satellitare li rende vulnerabili.

Il mistero di Pasqua resta dunque aperto. E mentre gli esperti cercano risposte, tra i campi coltivati serpeggia una domanda inquietante: se la tecnologia su cui si basa l’agricoltura moderna può essere messa in crisi da cause ancora ignote, quanto è davvero solido il futuro automatizzato del settore? Ai posteri l’ardua sentenza, nella speranza che i più celati timori di ritrovarsi in un mondo comandato da macchine sfuggite al controllo umano non diventi mai realtà.