VIDEO
Cerca video
VIRALI 18 AGOSTO 2026

Troppa piggia: il campo da calcio diventa un lago con tanto di kayak e paddleboard

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Un campo da calcio al Willow Creek Park di Sandy, nello Utah, si è trasformato in pochi minuti in un lago dopo che violenti temporali hanno scaricato quasi dives centmet di pioggia sulla zona, sovraccaricando i sistemi di drenaggio e allagando anche altre parti della contea di Salt Lake.

Dal canto loro, calciatori e passanti si sono adeguati alla trasformazione, nuotando nel ‘laghetto’ e attraversandolo in kayak e in paddleboard, nonostante le autorità locali avessero hanno messo in guardia dalla contaminazione dell’acqua.

Video tratto da: IPA / KameraOne

VIRGILIOYT
Troppa piggia: il campo da calcio diventa un lago con tanto di kayak e paddleboard
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi