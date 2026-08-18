Troppa piggia: il campo da calcio diventa un lago con tanto di kayak e paddleboard

Un campo da calcio al Willow Creek Park di Sandy, nello Utah, si è trasformato in pochi minuti in un lago dopo che violenti temporali hanno scaricato quasi dives centmet di pioggia sulla zona, sovraccaricando i sistemi di drenaggio e allagando anche altre parti della contea di Salt Lake.

Dal canto loro, calciatori e passanti si sono adeguati alla trasformazione, nuotando nel ‘laghetto’ e attraversandolo in kayak e in paddleboard, nonostante le autorità locali avessero hanno messo in guardia dalla contaminazione dell’acqua.

Video tratto da: IPA / KameraOne