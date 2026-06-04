In genere il momento della recita di fine anno della scuola è una ‘cambiale’ che i genitori devono pagare per fare felici i propri figlioletti, quando magari vorrebbero essere altrove, al cinema o allo stadio.

Ecco, nel caso di questo video, anche il bambino, anziché essere sul palco vorrebbe esserre altrove, nello specifico a letto a dormire: arrivano da a Hubei, in Cina, le immagini di tenero momento in cui un bambino vestito con un costume da animale fa letteralmente fatica a restare sveglio durante uno spettacolo teatrale, addirittura perdendo l’equilibrio e cadendo a terra prima di rialzarsi.

Nonostante la caduta e mentre tutti gli altri pargoletti recitano alla perfezione la loro parte, il bambino barcolla in dormiveglia fino a quando, a fine esibizione, viene accompagnato giù dal palco da un membro dello staff.

Il video pubblicato in rete, è immediatamente diventato virale per l’ilarità della vicenda e la simpatia e ‘innocenza’ del bambino.

Video tratto da: IPA / KameraOne