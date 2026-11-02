Trovano un pitone in giardino: la sua reazione alla cattura è da paura

Un intervento ‘di routine’ per un gruppo di vigili del fuoco ha rischiato di trasformarsi in tragedia: Dave Hontanosas e i suoi colleghi sono stati chiamati da alcuni residenti dopo che un pitone reticolato, lungo circa 3 metri, era stato scoperto nel cortile di un’abitazione a Bohol, nelle Filippine.

Nelle immagini si vedono i tre operatori che, servendosi di aste dotate di pinze, tentano di far scendere l’animale da un albero, mentre alcuni abitanti del luogo illuminano la scena con delle torce.

La squadra è riuscita a ad afferrare il pitone per la coda, mentre uno dei vigili del fuoco rimuoveva alcune assi di legno che intralciavano l’operazione. Poco dopo, individuata la testa del serpente, hanno tentato di immobilizzarlo; il rettile, tuttavia, si è scagliato contro di loro, e un vigile del fuoco ha rischiato di essere morso al volto quando il serpente si è lanciato verso di lui, mancandolo per un soffio.

Alla fine, il team d’intervento è riuscito a bloccare il serpente a terra, con un vigile che ne ha afferrato la testa per impedire ulteriori scatti aggressivi, per poi metterlo in un sacco, nonostante i tentativi dell’animale di divincolarsi. Secondo quanto riferito, nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

“Pensavamo che il recupero sarebbe stato semplice, ma a un certo punto il serpente ha provato ad attaccare uno di noi. Per fortuna stiamo tutti bene, anche se siamo rimasti un po’ scossi – ha raccontato Dave – Una volta concluso con successo il salvataggio, abbiamo liberato il serpente in una zona boschiva, lontano dai centri abitati”.

I pitoni reticolati sono serpenti costrittori non velenosi, originari dell’Asia meridionale e sud-orientale — incluse le Filippine — e sono considerati la specie di serpente più lunga al mondo. Uccidono le proprie prede avvolgendole con il corpo muscoloso e stringendole, per poi inghiottirle intere; la loro dieta è composta solitamente da mammiferi e uccelli.

Video tratto da: IPA / KameraOne