Trovato spiaggiato il 'pesce dell'Apocalisse': disastro in arrivo?

Rara e inquietante scoperta a Pink Beach, sull’isola indonesiana di Lombok: bagnanti locali hanno trovato spiaggiato un gigantesco pesce remo di quattro metri di lunghezza.
Gli avvistamenti di queste misteriose creature degli abissi, che possono raggiungere gli 8 metri, sono estremamente rari, poiché di solito emergono in superficie solo quando sono ferite o morenti.
Detto della rarità dell’evento, c’è da ricordare anche la ‘pericolosità’: secondo il folklore, infatti, gli avvistamenti di pesci remo sono considerati un segnale premonitore di imminenti terremoti o tsunami, tanto che questo pesce è conosciuto anche come “pesce dell’Apocalisse” o ryūgū no tsukai.
Video tratto da: IPA / KameraOne