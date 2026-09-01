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VIRALI 01 SETTEMBRE 2026

Trovato spiaggiato il 'pesce dell'Apocalisse': disastro in arrivo?

Redazione Virgilio Video

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Rara e inquietante scoperta a Pink Beach, sull’isola indonesiana di Lombok: bagnanti locali hanno trovato spiaggiato un gigantesco pesce remo di quattro metri di lunghezza.

Gli avvistamenti di queste misteriose creature degli abissi, che possono raggiungere gli 8 metri, sono estremamente rari, poiché di solito emergono in superficie solo quando sono ferite o morenti.

Detto della rarità dell’evento, c’è da ricordare anche la ‘pericolosità’: secondo il folklore, infatti, gli avvistamenti di pesci remo sono considerati un segnale premonitore di imminenti terremoti o tsunami, tanto che questo pesce è conosciuto anche come “pesce dell’Apocalisse” o ryūgū no tsukai.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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