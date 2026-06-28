Le guarnizioni del frigorifero sono uno di quei dettagli a cui spesso si presta poca attenzione durante le pulizie domestiche. Di solito le guarnizioni rientrano tra le grandi pulizie, quelle che si fanno una volta al mese. Eppure è proprio tra le loro pieghe che si accumulano briciole, polvere,residuidicibo e umidità, creando l’ambiente ideale per la comparsa di muffa e cattivi odori. Fortunatamente non servono detergenti costosi o strumenti particolari per mantenerle pulite: basta un oggetto che quasi tutti hanno in casa e qualche semplice accorgimento per preservare l’igiene del frigorifero e migliorare anche l’efficienza dell’elettrodomestico.

Come si pulisce il frigo con la carta di credito

Per eliminare lo sporco nascosto nelle guarnizioni del frigorifero non serve acquistare alcun accessorio specifico. È sufficiente recuperare una vecchia carta di credito o una tessera ormai scaduta, avvolgerla con un panno sottile in microfibra e farla scorrere lentamente lungo tutta la guarnizione. Grazie alla sua rigidità, la carta riesce a raggiungere anche i punti più stretti dove il normale passaggio del panno non arriva, mentre la microfibra raccoglie residui e impurità senza rischiare di rovinare la gomma.

Per evitare che lo sporco si accumuli e diventi difficile da rimuovere, gli esperti consigliano di effettuare una pulizia veloce ogni due settimane e una più approfondita almeno una volta al mese. In questo modo le guarnizioni rimangono in buono stato e continuano a garantire una chiusura efficace della porta, evitando inutili dispersioni di freddo che potrebbero aumentare anche i consumi energetici.

Se sulle guarnizioni iniziano a comparire macchie scure, è probabile che la muffa abbia già iniziato a svilupparsi. Prima di utilizzare la carta di credito e il panno in microfibra è consigliabile trattare le zone interessate con una soluzione composta da acqua e aceto bianco in parti uguali. L’aceto, infatti, aiuta anche a neutralizzare i cattivi odori grazie alle sue proprietà antibatteriche naturali. Oppure è possibile utilizzare una pasta ottenuta mescolando insieme bicarbonato e acqua.

Dopo aver lasciato agire il prodotto per circa 5/10 minuti, si può rimuovere lo sporco con uno spazzolino a setole morbide e completare la pulizia col trucco della carta ti credito.

Ci sono alcuni errori da evitare.

È sconsigliato l’uso della candeggina pura, perché può compromettere l’elasticità della gomma.

Anche le spugne abrasive sono da evitare: rischiano di graffiare la superficie creando piccole fessure in cui lo sporco si deposita ancora più facilmente.

Non solo, anche lasciare le guarnizioni bagnate dopo la pulizia favorisce la formazione della muffa, meglio asciugare le guarnizioni dopo il nostro intervento.

C’è però un momento nella vita del nostro frigo però in cui le guarnizioni smettono di fare il loro lavoro e, nonostante la pulizia aiuti a preservarle, è necessario fare dei test.

Per verificare che siano ancora perfettamente funzionanti, basta chiudere la porta del frigorifero su un foglio di carta e provare a estrarlo. Se il foglio scivola via senza alcuna resistenza, significa che la guarnizione non aderisce più correttamente e potrebbe essere arrivato il momento di sostituirla.

Prendersi cura delle guarnizioni del frigorifero richiede solo pochi minuti, ma può fare la differenza nel tempo.