L’olio e il burro sono due ingredienti indispensabili in cucina per cuocere una grande varietà di cibi. Il problema è che contengono molte calorie e non se ne dovrebbe abusare. Ultimamente si sta diffondendo un trucco per aggirare il problema che prevede l’utilizzo del cetriolo al posto degli altri due condimenti per ungere teglie e padelle. Ma cosa c’è di vero in questo “consiglio della nonna”?

Il trucco del cetriolo al posto dell’olio

Su TikTok si sta diffondendo l’ennesimo trend culinario con video in cui si dice: “Ho imparato questo trucchetto da una nonna italiana. Non userò mai più l’olio per cucinare”. Queste clip sono diventate virali raggiungendo milioni di visualizzazioni.

In uno dei video si vede qualcuno preparare un uovo strofinando sulla padella il cetriolo al posto dell’olio. Il procedimento è semplicissimo e inizia con il taglio del cetriolo a metà. Poi si strofina una delle metà tagliate sul fondo della padella. Infine si rompe l’uovo e lo si pone a cuocere direttamente sulla padella.

Nelle immagini si vede l’alimento, una colta cotto, scivolare senza problemi sul piatto, segno che non si è minimamente attaccato al fondo. Il dubbio però è che il risultato sia dovuto all’uso di una padella antiaderente e non al cetriolo al posto dell’olio.

Il trucco del cetriolo funziona?

Diversi utenti hanno provato a replicare l’originale metodo di cottura e alcuni hanno confermato che il trucco ha funzionato anche se mancava il sapore dell’olio. Chi ha provato a cuocere l’uovo in padelle in acciaio inox ha invece segnalato che l’esperimento non è proprio riuscito poiché il cibo tende comunque ad attaccarsi.

Anche dal punto di vista scientifico, non ci sono evidenze che il cetriolo contenga sostanze utili a rendere antiaderente una superficie di cottura.

Questo vegetale non ha grassi o composti oleosi che possano sostituire l’effetto lubrificante dell’olio o del burro. In pratica il trucco in cucina sembra più una trovata da social, per rendere virale un contenuto piuttosto che essere davvero una soluzione all’uso dell’olio.

In ogni caso, si ricorda che l’olio è uno degli ingredienti cardine della dieta mediterranea e, seppur ricco di grassi, è importante per la salute e per mantenere un’alimentazione corretta e bilanciata. Oltre a tenere a bada i livelli di colesterolo è indicato per contrastare l’invecchiamento cellulare.

L’extravergine è in grado di ridurre le secrezioni di acidi gastrici e di conseguenza il pericolo di ulcere. Inoltre ha effetto anche sul fegato. Grazie alla sua composizione equilibrata di grassi ha un elevato potere disintossicante.

Continuare a cucinare con l’olio non è dannoso ed è preferibile anche a livello di gusto del piatto. Il rimedio della presunta nonna col cetriolo non risulta altrettanto efficace e forse è meglio farlo restare solo un trend da social.

Riguardo all’olio, l’importante è non esagerare nelle quantità giornaliere e, quando possibile preferirlo come condimento crudo. Proprio l’alto contenuto di antiossidanti lo rendono inoltre un alleato nella prevenzione di tumori garantisce longevità alle cellule neutralizzando i radicali liberi. La spremuta d’oliva rappresenta, oltre che un gustoso condimento, un’ottima forma di prevenzione del rischio cardiovascolare.