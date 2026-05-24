Negli ultimi mesi si è diffusa una curiosa abitudine domestica: mettere un tappo di sughero nel frigorifero. Un gesto semplice, quasi banale, che però sta attirando l’attenzione di moltissime persone sui social e i portali dedicati alla casa. Il motivo di questo fenomeno sarebbe legato alle particolari proprietà naturali di questo materiale capace di assorbire parte dell’umidità e limitare i cattivi odori.

Il principio alla base di questo trucco casalingo è molto semplice. All’interno di questo elettrodomestico si crea continuamente condensa, soprattutto nei cassetti della frutta e della verdura o nelle zone meno ventilate. Questa umidità può favorire puzze sgradevoli e accelerare il deterioramento di alcuni alimenti. Il sughero, essendo un materiale naturale e poroso, riesce ad assorbire parte dell’umidità presente nell’ambiente, contribuendo a mantenere il frigorifero leggermente più asciutto.

Perché conviene mettere il sughero nel frigo

Molte persone sistemano uno o più tappi di sughero sui ripiani del frigorifero oppure direttamente nei cassetti delle verdure. L’obiettivo non è raffreddare meglio l’elettrodomestico, ma creare condizioni più favorevoli alla conservazione degli alimenti e ridurre la presenza di odori persistenti. In particolare, il trucco sarebbe utile per chi lo apre spesso o conserva molti prodotti freschi.

La caratteristica più interessante del sughero è la sua struttura composta da minuscole celle chiuse che trattengono aria al loro interno. Questa proprietà rende il materiale utile anche in altri settori, come quello dell’edilizia, e in contesti in cui è necessario raggiungere l’isolamento termico. Le capacità isolanti del di questo strumento e la sua efficacia nella gestione dell’umidità in ambienti domestici è stata accertata in diverse occasioni.

Oltre all’aspetto pratico, il successo di questa abitudine è legato anche alla sostenibilità del materiale. Il sughero è naturale, biodegradabile e riciclabile. Riutilizzare i tappi delle bottiglie nel frigorifero rappresenta quindi anche un piccolo gesto contro gli sprechi, dando una seconda vita a un oggetto che normalmente verrebbe buttato via. Proprio questa combinazione tra semplicità, costo nullo e attenzione all’ambiente ha contribuito alla diffusione del metodo.

Nessun miracolo, un trucco da sfruttare

È importante però chiarire che il tappo di sughero non fa miracoli. Non riduce direttamente i consumi elettrici del frigorifero e non sostituisce una corretta pulizia dell’elettrodomestico. Rimane comunque un piccolo aiuto naturale per limitare umidità e odori, soprattutto nelle situazioni in cui l’elettrodomestico tende a sviluppare condensa.

Pare, inoltre, che la frutta e la verdura si conservino meglio in un ambiente meno umido, anche se i risultati possono cambiare a seconda del tipo di frigorifero e della quantità di alimenti presenti al suo interno. In ogni caso, si tratta di un rimedio economico e facile da provare, che non presenta particolari controindicazioni. Insomma, tentar non costa nulla e non mette a rischio le funzioni del frigo o la qualità del cibo.

In un periodo in cui sempre più persone cercano soluzioni ecologiche e pratiche per la casa, il tappo di sughero nel frigorifero rappresenta un esempio perfetto di come anche i gesti più semplici possano fare la differenza. A volte basta davvero un piccolo oggetto dimenticato in cucina per migliorare, almeno in parte, la gestione quotidiana della casa. Provare per credere.