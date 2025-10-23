Quando si parla di auto e motori, c’è un gesto basilare che molti automobilisti trascurano ma che può davvero prolungare la vita del motore e della batteria: premere la frizione prima di avviare il motore. Un’abitudine che può sembrare superflua ma che in realtà alleggerisce il lavoro dei componenti più delicati del veicolo – dal motorino di avviamento al sistema elettrico – e aiuta l’auto a “svegliarsi” nel modo più dolce possibile.

Perché premere la frizione fa bene al motore

Quando si gira la chiave nel cruscotto o si preme il pulsante di accensione, entra in gioco un piccolo ma importantissimo meccanismo: il motorino di avviamento, che mette in moto il propulsore sfruttando l’energia della batteria. In quei pochi secondi, il sistema elettrico dell’auto lavora al massimo, richiedendo un notevole sforzo. Se però il pedale della frizione non viene premuto, il motorino deve vincere anche la resistenza della trasmissione, che resta in parte collegata al motore anche quando la leva del cambio è in folle.

Premendo la frizione, invece, si “disinnesca” la trasmissione, permettendo al motorino di concentrarsi solo sul far girare il motore. In pratica, si riduce lo sforzo meccanico e si evita un inutile consumo di energia elettrica. La cattiva abitudine di non farlo nasce spesso dal fatto che molte auto vengono lasciate “in folle” e senza marcia inserita, oppure dall’uso sempre più diffuso dei cambi automatici, che non sempre richiedono questa attenzione e hanno reso il gesto meno istintivo per chi guida.

Un aiuto prezioso per la batteria (soprattutto d’inverno)

Il beneficio non riguarda solo il motore. Premere la frizione prima di accendere l’auto protegge anche la batteria, che è la prima a subire le conseguenze di un avvio difficoltoso. Nei mesi freddi, infatti, l’accumulatore perde parte della sua efficienza e richiede più energia per avviare il motore. In queste condizioni, ogni piccolo aiuto conta: ridurre il carico iniziale può evitare cali di tensione e prolungare la durata della batteria stessa. Persino l’olio motore cambia in base al clima.

Un gesto che molte auto moderne impongono

Negli ultimi anni, diverse case automobilistiche hanno scelto di rendere obbligatoria questa pratica. Molti modelli moderni non si avviano affatto se la frizione non viene premuta, proprio per evitare danni o stress al sistema di accensione. È un accorgimento di sicurezza, ma anche un modo per ottimizzare i consumi e ridurre l’usura dei componenti interni. Ma se la tua auto non prevede questa funzione automatica, vale comunque la pena adottarla come buona abitudine quotidiana. Non costa nulla e può davvero fare la differenza nel lungo periodo.

Durante la messa in moto, il sistema del veicolo lavora in perfetta sincronia: batteria, motorino di avviamento, cambio e frizione entrano in azione quasi simultaneamente. È un momento delicato, in cui il minimo squilibrio può tradursi in sforzi inutili e usura prematura. Premere la frizione, quindi, aiuta a “scaricare” parte di questo lavoro, rendendo il processo più fluido e meno gravoso per il motore. Anche se l’effetto non è immediatamente percepibile, nel tempo si noteranno avvii più pronti, minor rumore meccanico e maggiore durata del sistema di accensione.

Quando e come farlo correttamente

La regola è semplice:

premi la frizione prima di girare la chiave o premere il pulsante start,

mantieni il piede premuto fino a quando il motore non si è avviato completamente,

lentamente. Non serve schiacciare con forza: basta una leggera pressione per disinnescare la trasmissione.

Anche se le auto sono sempre più tecnologiche e complesse, questo piccolo gesto meccanico e “analogico” ci ricorda quanto l’attenzione e la cura del conducente restino fondamentali alla guida. Premere la frizione prima di avviare l’auto sarà anche un vecchio trucco da “scuola guida” ma è un gesto semplice e una pratica corretta, quasi dimenticata, che può prolungare la vita del motore e della batteria, risparmiando stress, soldi e qualche visita dal meccanico.