Gli elettrodomestici, come tutte le cose, con il passare del tempo si consumano e rovinano. Per esempio, capita che si formi della ruggine sul ferro da stiro. Quando ciò accade, si è costretti a gettarlo via e acquistarne uno nuovo. Sui social, però, si sta diffondendo un trucco per allungare la vita del proprio ferro da stiro grazie a un… farmaco.

Come pulire la piastra del ferro da stiro bruciata o arrugginita

Una signora inglese di Malton, nel North Torkshire, Laura Siârn Outhart, ha mostrato un trucco per far tornare il ferro da stiro come nuovo.

La donna, non volendo acquistare un nuovo elettrodomestico dato che il suo funzionava perfettamente anche con la piastra rovinata, ha pensato di provare un rimedio alternativo. Su internet aveva letto che bastava strofinare delle compresse di paracetamolo sulla superficie arrugginita per eliminare la ruggine e far tornare a splendere la parte d’acciaio.

Il trucco di Laura è semplice: bisogna per prima cosa far riscaldare il ferro, poi servendosi di una pinzetta per evitare scottature, si devono strofinare due compresse di paracetamolo sulla ruggine.

La parte incrostata è stata totalmente eliminata e la piastra è tornata lucida e splendente come fosse nuova.

Rimedi naturali ed economici per far tornare il ferro come nuovo

Esistono anche altri rimedi naturali ed economici per pulire il ferro da stiro. Uno di questi prevede l’uso di aceto bianco. L’acidità di questo elemento aiuta a sciogliere la ruggine senza danneggiare il metallo sottostante.

Basta immergere l’oggetto in una soluzione di aceto bianco e acqua ricoprendolo completamente per ottenere i migliori risultati. Lasciar agire per alcune ore o durante la notte, per fare in modo che l’acido penetri nella ruggine e iniziare a dissolverla. Trascorso il tempo necessario, rimuovere il ferro da stiro e strofinare con una spazzola la piastra per eliminare i residui di ruggine che si sono staccati grazie all’acido. Infine risciacquare e asciugare con un panno pulito.

Un’altra valida tecnica può essere usata se si ha della Coca Cola in casa. In questo caso bisgna versare qualche goccia della bibita su un panno e posarci sopra l’oggetto arrugginito: l’ossidazione dovrebbe scomparire in qualche ora. Questo è un metodo spesso utilizzato anche per provare a svitare viti che restano incollate e non girano più.

C’è poi il metodo del sale e limone. Il procedimento consiste nel cospargere la zona arrugginita con sale fino e aggiungere del succo di limone fresco finché non è ben impregnato. Si lascia agire per 2-3 ore, infine si usa la buccia del limone stesso per strofinare e rimuovere la ruggine.

Anche la pasta di bicarbonato di sodio è utile per rimuovere la ruggine da oggetti di precisione o superfici difficili da immergere. Si deve mescolare il bicarbonato di sodio con poca acqua tiepida fino a ottenere una pasta densa. Poi la pasta va applicata sulle zone arrugginite e lasciata agire per almeno un’ora. Ultimo passaggio: si sfrega con uno spazzolino o una spazzola di ferro e si risciacqua.

Un trucco delicato da provare è infine quello con patata e sapone. Si taglia una patata a metà, si immerge la parte interna nel bicarbonato o nel sapone per piatti e la si strofina sul ferro. La patata contiene acido ossalico che agisce sulla ruggine.