La frutta è buonissima ed è un ottimo alleato per la salute. I medici raccomandano di mangiarne ogni giorno, ma il problema è che spesso marcisce in fretta. Inoltre bisogna fare attenzione a non mettere alcune tipologie di cibi vicine ad altre che potrebbero farle maturare più in fretta. Per esempio mele e banane, poste a contatto con kiwi o pomodori, fanno avanzare il processo di maturazione di quest’ultimi. Un’altra difficoltà è quella di evitare l’ammorbidimento e annerimento delle banane. Un metodo noto prevede di avvolgere della carta stagnola attorno al picciolo, ma il trucco non è così efficace quanto si pensa.

Il trucco del picciolo delle banane nella stagnola

Le banane sono un tipo di frutta che continua a maturare anche dopo essere stata staccata dalla pianta. Questo processo va avanti a causa di un ormone gassoso chiamato etilene.

Durante la maturazione, le banane producono etilene che, a sua volta, stimola ulteriore maturazione in un sistema che si autoalimenta.

Un trucco che molti adottano in casa per evitare l’annerimento del frutto è quello di avvolgere il picciolo con della carta stagnola o della pellicola trasparente. Questo metodo impedirebbe all’etilene prodotto di diffondersi e di far maturare la banana.

La strategia ha effettivamente una base scientifica ma potrebbe non risolvere del tutto il problema perché il picciolo non è l’unica fonte che contiene etilene.

Perché il trucco della stagnola può non funzionare

Durante il processo di maturazione, l’etilene attiva degli enzimi che convertono l’amido contenuto nella frutta in zuccheri. Questo rende una banana verde più acerba mentre una gialla o con macchie scure molto più dolce.

La logica su cui si basa il trucco della stagnola è coprire l’estremità del picciolo per bloccare l’etilene che viene rilasciato dal punto in cui la banana è stata staccata dalla pianta.

I fogli di alluminio o la pellicola trasparente ridurrebbero la dispersione di etilene prodotto dall’estremità del frutto verso il corpo.

Il problema è che l’etilene viene prodotto da tutta la superficie della banana, sia dalla polpa che dalla buccia. Coprire il picciolo riduce una fonte e può rallentare di qualche ora l’annerimento del frutto, ma questo è il massimo dell’efficacia del trucco.

Per rallentare il processo di maturazione delle banane, si deve tenere in conto che i fattori che influenzano maggiormente questo processo sono due: la temperatura e la vicinanza ad altri frutti.

L’ambiente ottimale per rallentare l’annerimento delle banane è una temperatura ambiente tra i 12 °C e i 14 °C. Di solito in una normale cucina ci sono tra i 20 °c e i 24 °C facendo maturare la frutta a velocità quasi commerciale. Le banane non vanno neanche messe in frigorifero perché il freddo provoca l’annerimento della buccia.

Non si dovrebbe poi mettere questo tipo di frutta a contatto con cibi come mele, pere, pomodori e avocado che producono anch’essi etilene e tenendoli vicini alle banane accelerano il processo reciprocamente. In sostanza, per fare in modo che le banane si mantengano più a lungo possibile bisognerebbe separarle tutte dal casco, allontanarle da altri frutti e conservale in un posto fresco ma non freddo.