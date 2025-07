L’ombrellone resta il miglior alleato contro il sole cocente. Se viene piantato male però può trasformarsi in un oggetto molto pericoloso, infatti basta anche una minima folata di vento per fare disastri. Non solo, anche scegliere quello giusto influisce sul comfort di una bella giornata in spiaggia. C’è un trucco molto ingegnoso che viene dal mondo del web che sta spopolando tra i bagnanti proprio per non far volare via l’ombrellone.

Come piantare bene l’ombrellone

L’estate è finalmente arrivata e, con lei, anche il desiderio di godersi una giornata di relax in spiaggia. Che si scelga uno stabilimento attrezzato o una spiaggia libera, c’è un oggetto che non può mancare nel kit del perfetto bagnante: l’ombrellone. Ma quanti di noi si sono ritrovati almeno una volta a rincorrere il proprio ombrellone spazzato via da una folata di vento? Una scena spesso comica e a volte anche pericolosa.

Piantare bene l’ombrellone non è un dettaglio, ma una questione di sicurezza. Basta una raffica improvvisa per trasformare un oggetto innocuo in un proiettile instabile, capace di colpire altri bagnanti o danneggiarsi in modo irreparabile. Dal web ecco spuntate diversi trucchi per assicurare l’ombrellone ben saldo nella sabbia.

Il primo passo è il più ovvio, ma spesso trascurato: scavare una buca profonda abbastanza da accogliere buona parte del palo dell’ombrellone. Più è stabile alla base, meno probabilità ci sono che si muova. Una volta piantato, è importante aprire completamente la struttura e fissarla bene, in modo che il vento non trovi il modo per sollevarla.

Un trucco diventato virale sui social consiste nell’usare una semplice busta di plastica riempita di sabbia, da legare con una corda a una delle aste dell’ombrellone. Il peso farà da zavorra e contrasterà le folate più insistenti. In alternativa, si può utilizzare una grossa pietra, legata allo stesso modo, e sepolta leggermente (circa 20 cm) nella sabbia per aggiungere ulteriore stabilità. In entrambi i casi, meglio lasciare il filo leggermente morbido, così da evitare tensioni inutili e spiacevoli rotture.

Come scegliere l’ombrellone giusto per la spiaggia

Non tutti gli ombrelloni sono uguali. E quando si tratta di passare ore sotto il sole, scegliere il modello giusto può fare davvero la differenza tra un’esperienza confortevole e una giornata da dimenticare.

Se sei in coppia o con la famiglia, optare per un ombrellone più grande (fino a 3 metri di diametro) garantirà una zona d’ombra più ampia. Attenzione però: più è grande, più servirà una base solida per mantenerlo in piedi al sicuro dalle folate di vento.

Il materiale è un altro fattore chiave. I pali in alluminio o acciaio sono resistenti alla corrosione e durano di più, mentre il tessuto deve offrire una buona protezione dai raggi solari (meglio se certificata UPF 50+) ed essere impermeabile. In spiagge particolarmente ventose, conviene puntare su modelli rinforzati, magari con un sistema antivento incorporato come le punte elicoidali o un camino di ventilazione nella parte superiore, che permette al vento di fluire senza “gonfiare” la copertura.

Infine, per i più esigenti, non mancano modelli dotati di accessori extra, come tasche laterali, possibilità di inclinazione per seguire il sole, o anche finestrelle per la ventilazione. Insomma, piccoli dettagli che, insieme a una buona base di ancoraggio, trasformano un semplice ombrellone in un alleato perfetto contro sole e vento.