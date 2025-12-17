Svelato il trucco per sapere se ti ascoltano: osserva gli occhi

Sbattere le palpebre è un’attività essenziale per la manutenzione degli occhi e di solito lo facciamo più volte al minuto senza pensarci troppo. Uno studio ha rivelato però che questo gesto è correlato con il carico cognitivo e potrebbe rivelare molto sul nostro ascoltatore, per esempio se ci sta davvero ascoltando.

Lo studio sullo sbattere le palpebre

I ricercatori canadesi hanno scoperto che tendiamo a sbattere le palpebre meno quando ascoltiamo qualcuno parlare, soprattutto in presenza di rumore di fondo.

Pénélope Coupal, ricercatrice in psicologia presso la Concordia University di Montreal, ha spiegato che lo studio voleva capire se il battito delle palpebre fosse influenzato da fattori ambientali e in che modo fosse correlato alle funzioni esecutive.

Il team di ricercatori ha condotto due esperimenti con un totale di 49 partecipanti, monitorando il numero di battiti di ciglia registrati dai volontari mentre ascoltavano frasi lette ad alta voce.

Durante gli esperimenti sono state modificate due variabili chiave: le condizioni di illuminazione e il rumore di fondo, rendendo più difficile o più facile l’ascolto.

In tutti i partecipanti, la frequenza dei battiti di ciglia è diminuita in modo evidente e costante durante la lettura delle frasi ad alta voce, rispetto a prima e dopo. Quando erano presenti livelli più elevati di rumore di fondo, la frequenza dei battiti di ciglia è diminuita ulteriormente.

Si sa già che osservare gli occhi dell’interlocutore può svelare se siamo davanti a un bugiardo, il nuovo studio rivela che potrebbe anche rivelarci se ci sta veramente ascoltando.

Il trucco per capire se ti stanno ascoltando

Lo studio non ha rilevato cambiamenti significativi nella frequenza del battito delle palpebre in diverse condizioni di illuminazione, a differenza del rumore. Ciò suggerisce che è stato lo sforzo cognitivo di comprendere il parlato, piuttosto che lo sforzo visivo, a influenzare il battito delle palpebre.

Sebbene la frequenza media variasse tra i singoli individui, la tendenza a ridurre il numero di battiti delle ciglia al minuto era costante in tutto il gruppo. In linea con i risultati di studi precedenti, questo suggerisce che sbattiamo meno le palpebre quando il nostro cervello è impegnato a dare un senso ai suoni.

I ricercatori non hanno studiato il motivo per cui il pensiero e il battimento delle palpebre siano collegati, ma hanno formulato solo alcune ipotesi. Ad esempio, il cervello potrebbe rallentare la frequenza del battito di ciglia in modo da ridurre le interruzioni delle informazioni visive provenienti dai nostri occhi.

L’analisi suggerisce che sbattere le palpebre sia associato alla perdita di informazioni, sia visive che uditive, per questo evitiano di farlo se stiamo ricevendo informazioni importanti, o se stiamo davvero ascoltando qualcuno.

Esistono anche ricerche che suggeriscono che il battito di ciglia agisca come una sorta di pausa mentale per il cervello mentre elabora frasi scritte o risponde a stimoli emotivi. Battiti di ciglia meno frequenti potrebbero essere un segno di attenzione da parte del cervello.

Guardando al futuro, il team suggerisce che i dati raccolti sullo sbattere le ciglia potrebbero un giorno essere utilizzati per valutare il carico cognitivo e l’elaborazione cognitiva, capire quando il cervello è più impegnato e forse individuare segnali di problemi cognitivi, simili a quelli del linguaggio e dell’udito. Tuttavia, gli scienziati dovranno raccogliere molti più dati per verificare se queste connessioni siano davvero valide.