Una donna, una casa in affitto, e un’accusa da oltre 12mila sterline. È l’incipit di una brutta esperienza di viaggio, e ciò che rende questa vicenda davvero inquietante è che le prove presentate contro l’ospite – fotografie di presunti danni all’appartamento – potrebbero essere state generate o alterate con l’intelligenza artificiale.

Siamo a New York, dove una docente universitaria britannica aveva prenotato un appartamento tramite Airbnb per un soggiorno di due mesi e mezzo, legato a motivi di studio. Dopo qualche settimana, però, decide di lasciare anticipatamente l’alloggio, sentendosi poco al sicuro nella zona.

Niente di strano, fino a quando, poco dopo il check-out, il proprietario dell’immobile – classificato sulla piattaforma come “superhost” – invia una segnalazione ad Airbnb: accusa la donna di aver causato danni ingenti all’appartamento, allegando una lunga serie di fotografie come “prova”.

Tra gli oggetti danneggiati figurano un tavolino da caffè con una vistosa crepa, un materasso macchiato, un robot aspirapolvere, una TV, il microonde, un condizionatore e persino il divano, danneggiati. La stima dei danni supera le 12mila sterline. La piattaforma, dopo una prima valutazione delle immagini, chiede all’ospite un rimborso di oltre 5mila sterline. Lei, però, non ci sta.

L’inizio del sospetto: foto dell’host modificate con l’AI?

A far scattare il campanello d’allarme nella donna è proprio l’analisi delle foto inviate dal proprietario. In particolare, due immagini del tavolino incriminato mostrano dettagli incoerenti tra loro, come se la crepa fosse apparsa e scomparsa, o cambiasse posizione. Un’alterazione che, secondo lei, non poteva che derivare da una manipolazione digitale, forse addirittura tramite strumenti di AI.

La donna raccoglie prove, testimonianze, e si appella. Fornisce la dichiarazione di un’amica che l’ha aiutata a lasciare l’appartamento, confermando che l’immobile era stato restituito in ordine. Ma soprattutto, sottolinea con fermezza l’incongruenza visiva tra le immagini fornite dal proprietario, evidenziando segni di editing che secondo lei avrebbero dovuto far suonare un campanello d’allarme già durante la prima analisi anche alla stessa Airbnb.

Quando l’intelligenza artificiale diventa un’arma

Il fatto che questa vicenda ruoti attorno a delle immagini falsificate rende il tutto ancora più delicato. Con l’evoluzione dell’intelligenza artificiale, manipolare immagini è oggi più semplice che mai, e soprattutto accessibile a chiunque. Software gratuiti e di facile utilizzo permettono di generare graffi, crepe, rotture e danni fittizi con realismo impressionante. Il rischio? Che una tecnologia pensata per migliorare l’esperienza visiva diventi strumento di frode.

Secondo alcuni esperti di sicurezza informatica, molte aziende stanno già rivalutando l’attendibilità delle prove fotografiche presentate nei reclami, a causa della crescente incidenza di truffe basate su immagini AI-generated. E se pensiamo che a breve l’intelligenza artificiale potrebbe diventare senziente, i timori aumentano. Nel caso di Airbnb, però, l’iniziale risposta è stata giudicata insufficiente: la piattaforma ha prima accettato la versione del proprietario, ignorando i dubbi sollevati dalla cliente. Solo dopo l’intervento della stampa e la segnalazione del caso, Airbnb ha aperto una nuova revisione interna.

Il finale: rimborso e scuse

Dopo settimane di corrispondenze, la donna ha finalmente ottenuto il rimborso completo di 4.269 sterline legato al suo soggiorno e la rimozione della recensione negativa che il proprietario aveva lasciato sul suo profilo. Airbnb si è scusata, ha riconosciuto le carenze nella gestione del caso e ha promesso un’indagine interna sui processi di verifica delle prove.

Ma la protagonista della vicenda ha lanciato un appello attraverso il The Guardian: “Il mio timore è per tutti gli altri clienti che potrebbero subire truffe simili e non avere i mezzi, il tempo o le risorse per difendersi”. Una preoccupazione legittima, specie in un momento storico in cui l’AI è tanto potente – basta guardare alle fake news continuamente in circolazione – quanto poco regolamentata.