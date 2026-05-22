Ormai quasi tutti i parcheggi possono essere pagati con un’app che permette, in caso di ritardo nel tornare entro l’orario stabilito, anche di estendere la copertura. Una grandissima comodità che elimina il problema di andare in giro con le monete da inserire nella macchinetta. Basta inquadrare un Qr code che rimanda al sistema per saldare la sosta online. Ma bisogna fare attenzione perché, alle volte, il codice può nascondere una truffa.
La truffa dell’app per il parcheggio
Si sta diffondendo una truffa legata alle app per pagare il parcheggio. Quando si inquadra il QR Code e si paga, vengono sottratte centinaia di euro dal conto. La frode consiste nell’attaccare un adesivo sul codice originale che apre poi una pagina costruita per sembrare identica a quella vera.
In pochi secondi si apre una schermata che sembra quella dell’app usata normalmente per pagare il parcheggio, viene chiesto di inserire carta, email e magari un codice di conferma. Il parcheggio sembra essere stato pagato, in realtà qualcuno ha raccolto i dati che può usare per prendere molti più soldi dalla carta.
Il meccanismo sfrutta la velocità a cui si è abituati nel fare pagamenti via smartphone. Pochi controllano infatti indirizzi internet, dettagli della pagina o certificati del sito, così non ci si accorge di essere su una piattaforma sbagliata, quella appunto creata dai truffatori.
Per accorgersi che non si è sul sito ufficiale per il pagamento del parcheggio, bisogna appunto controllare la url, di solito c’è una lettera diversa nell’indirizzo del sito oppure un dominio che cambia di pochissimo.
Come difendersi dalla truffa
Una volta inseriti i dati della propria carta di credito, i truffatori possono usarla sottraendo inizialmente piccoli addebiti apparentemente innocui oppure attivano pagamenti legati ad abbonamenti mai richiesti o fanno acquisti all’estero. La vittima spesso si accorge della truffa dopo giorni, nel frattempo i suoi dati possono essere stati rivenduti o utilizzati per altre frodi.
Per difendersi dalla truffa, è utile sapere che le applicazioni scaricate dagli store ufficiali utilizzano procedure di autenticazione e sistemi di pagamento protetti. Il rischio di truffa passa invece da link esterni, QR code sconosciuti o pagine aperte direttamente dal browser.
Il consiglio è quindi quello di aprire manualmente l’app già installata sul telefono senza utilizzare collegamenti trovati sul posto.
Se si sospetta di essere caduti vittima di una truffa è bene bloccare il prima possibile la carta, avvisare la propria banca e denunciare subito l’accaduto alla polizia postale per le eventuali verifiche.
Si ricorda che prima di aprire qualsiasi pagina, è indispensabile controllare l’URL completo e assicurarsi che inizi con “https://” e che il dominio sia corretto e ufficiale.
Nei luoghi fisici, come parchimetri o tavoli dei ristoranti, è bene verificare sempre che il codice non sia un adesivo applicato sopra quello originale. Non inserire dati personali senza aver prima controllato ogni dettaglio della piattaforma, se c’è qualcosa di anomalo meglio uscire dal sito.
Se bisogna pagare una sosta o visualizzare un menu, è sempre più sicuro andare manualmente sul sito ufficiale o sull’app anziché affidarsi alla scansione.