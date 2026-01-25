Riuscire a fermare i tentativi di truffa è praticamente impossibile. I cyber criminali sono sempre al lavoro per ideare nuovi metodi per riuscire a ottenere la fiducia delle vittime e rubare loro dati sensibili che vengono usati per azioni illegali o per svuotare i loro conti bancari. Recentemente si sta diffondendo l’allarme su una cosiddetta truffa dell’avvocato via WhatsApp.

Cos’è la truffa dell’avvocato su WhatsApp

La truffa dell’avvocato ha inizio con l’arrivo di un messaggio via WhatsApp, da parte di un numero sconosciuto, sul cellulare della vittima. Il presunto mittente sarebbe un avvocato francese che starebbe cercando di contattare il destinatario per conto di una donatrice.

Alla vittima viene quindi fatto credere di essere il beneficiario di una ingente quantità di soldi. Il messaggio usa un tono formale e costruito in modo che possa sembrare credibile. Il problema sta nella richiesta che viene fatta al destinatario.

Nel messaggio, si invita la vittima ignara a confermare la propria identità. Qui comincia l’inganno vero e proprio perché, una volta confermati i dati, i truffatori inviano una serie di link con la scusa che sia necessario seguire determinati passaggi per concludere la pratica e trasferire la donazione al destinatario.

Se si clicca nei link, si può finire su siti a rischio, che possono contenere malware per rubare dati sensibili. Con i dati personali sottratti agli utenti, i criminali possono effettuare frodi bancarie o altre operazioni illegali. Se si inseriscono le informazioni bancarie, si può invece permettere ai truffatori di entrare nel proprio conto e svuotarlo.

Come difendersi dalla truffa dell’avvocato su WhatsApp

Per difendersi dalle truffe online, come appunto quella dell’avvocato su WhatsApp, il consiglio è sempre lo stesso: mai fare click su link ambigui e di cui non si ha la certezza della provenienza.

È bene inoltre diffidare dei messaggi provenienti da sconosciuti che, pur spacciandosi per presunti professionisti o persone di un certo livello, sostengono di voler dare denaro al destinatario, anche nel caso di una possibile donazione.

A questo tipo di messaggi, gli esperti consigliano inoltre di non rispondere assolutamente. Ricordarsi che nessuno regala nulla e se si riceve l’offerta di guadagni facili, donazioni, eredità è molto probabile si sia davanti a una potenziale truffa volta a sottrarre soldi agli utenti piuttosto che elargirli.

Se si sospetta di essere caduti nella truffa, è necessario rivolgersi alle autorità oppure ad associazioni competenti che possano offrire assistenza. Se si riceve questo tipo di messaggio, è consigliabile rivolgersi alla Polizia Postale per fare in modo che possa indagare e provare a fermare la diffusione di questo tipo di frode.

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato 9 consigli per difendersi dalle truffe: