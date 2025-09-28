L’attesa per i concerti di Vasco Rossi è sempre altissima: ogni data registra il tutto esaurito e i biglietti diventano oggetti di culto per migliaia di fan. Proprio questa enorme richiesta ha favorito, negli anni, il proliferare di truffe online che colpiscono gli appassionati più desiderosi di assicurarsi un posto sotto il palco.

A San Candido, in Alto Adige, un cittadino ha vissuto sulla propria pelle questa amara esperienza. Convinto di aver trovato l’occasione giusta, ha acquistato tre biglietti per la tappa di Vasco a Udine, in programma a giugno dell’anno prossimo. Ha versato 265 euro tramite bonifico bancario, ma dei preziosi ticket non ha mai visto neppure l’ombra.

Il caso è stato subito denunciato ai carabinieri, che hanno avviato un’indagine e hanno individuato il presunto responsabile: un uomo di 42 anni residente nella provincia di Torino. L’accusa è di truffa e l’episodio dimostra quanto sia facile cadere nella rete dei malintenzionati quando si parla di biglietti per eventi tanto attesi.

Un problema sempre più diffuso

Le truffe legate alla vendita di biglietti online si moltiplicano a ogni annuncio di tour internazionali, festival e grandi eventi sportivi. Secondo diversi studi, i social network e le piattaforme di compravendita sono i terreni più fertili per questi raggiri. Le tecniche cambiano, ma la logica è la stessa: dal falso biglietto al finto numero estero con prefisso +49, lo scopo è sempre quello di ingannare e incassare rapidamente.

Un report recente ha evidenziato come gran parte delle frodi avvenga su Facebook Marketplace, nonostante la rivendita di biglietti in Italia non sia consentita da quella piattaforma. Il meccanismo è quasi sempre lo stesso: i truffatori propongono biglietti a prezzi molto convenienti, spesso inferiori al mercato ufficiale, e chiedono il pagamento immediato tramite bonifico o ricariche digitali. Una volta incassato il denaro, spariscono senza lasciare tracce.

Gli eventi più colpiti sono quelli che registrano un sold out lampo, come i concerti di artisti iconici (da Vasco Rossi a Taylor Swift), oppure festival di richiamo internazionale. Le vittime più frequenti appartengono alla fascia d’età compresa tra i 35 e i 44 anni, spesso fan disposti a spendere cifre importanti pur di non perdersi l’evento.

Perché si cade nella trappola

Il contesto in cui maturano queste truffe è legato alla cultura dell’hype: biglietti esauriti in pochi minuti, liste d’attesa, aste online e un senso di urgenza che spinge gli acquirenti a non pensarci due volte. La paura di restare esclusi dal grande evento rende più vulnerabili e inclini a fidarsi di annunci che sembrano vantaggiosi.

In realtà, le modalità usate dai truffatori sono sempre molto simili:

Prezzi troppo bassi rispetto al mercato ufficiale.

rispetto al mercato ufficiale. Richieste di pagamento anticipato con metodi non sicuri .

. Profili social poco trasparenti, senza feedback o con recensioni sospette.

poco trasparenti, senza feedback o con recensioni sospette. Annunci pubblicati di recente, spesso creati ad hoc in prossimità della data del concerto.

Come difendersi dalle truffe sui biglietti

Per evitare di cadere nella rete dei falsi venditori, gli esperti e le forze dell’ordine consigliano alcune regole di buon senso: