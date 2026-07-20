La macchina parcheggiata, un biglietto lasciato sul lunotto e un messaggio costruito per mettere fretta: “Mi ha urtato l’auto, ho dei testimoni, mi chiami o la denuncio all’assicurazione”. È questo il meccanismo della truffa del biglietto sull’auto, un raggiro segnalato in Piemonte, che sfrutta una paura molto comune tra gli automobilisti: ritrovarsi coinvolti in un sinistro mai avvenuto e pagare di più per l’assicurazione.

Come funziona la truffa del biglietto sull’auto

Il proprietario dell’auto trova un biglietto sul lunotto o sul parabrezza. Nel messaggio, una persona sostiene di aver subito un danno durante una manovra di parcheggio. Di solito il tono è deciso: chi scrive dice di avere testimoni, minaccia di rivolgersi all’assicurazione e lascia un numero da chiamare.

A quel punto scatta la vera trappola. Se l’automobilista telefona, dall’altra parte può arrivare una richiesta di denaro immediata, spesso contenuta abbastanza da sembrare “conveniente”: pagare in contanti una somma, per esempio 100 euro, e chiudere tutto senza far intervenire la compagnia assicurativa. Il messaggio implicito è chiaro: meglio pagare subito che rischiare un aumento del premio Rc auto.

È lo stesso meccanismo psicologico di molte truffe: creare urgenza, isolamento e timore di conseguenze peggiori. Il conducente viene spinto a decidere in fretta, senza verificare, senza chiamare l’assicurazione e senza coinvolgere le forze dell’ordine. La truffa ricorda altri raggiri legati alle auto, come la truffa dello specchietto.

Perché non bisogna chiamare quel numero

La prima cosa da non fare è chiamare il numero indicato sul biglietto. Anche solo entrare in contatto con chi ha lasciato il messaggio può esporre a pressioni, richieste insistenti o tentativi di ottenere informazioni personali. La cosa più prudente è fermarsi, fotografare il biglietto, controllare l’auto e contattare direttamente la propria assicurazione.

Le associazioni dei consumatori consigliano di avvisare subito la compagnia e segnalare di essere potenzialmente vittime di una truffa. È un passaggio importante perché mette a verbale la posizione dell’automobilista prima che l’altra parte possa muoversi con una falsa denuncia o con una ricostruzione costruita ad arte.

Il punto delicato riguarda proprio il funzionamento delle pratiche assicurative, perché in alcuni casi, di fronte a un sinistro denunciato con testimoni, la compagnia potrebbe valutare se convenga davvero attivare accertamenti approfonditi o liquidare la richiesta per ragioni di costo e tempi. Se però l’assicurato ha già segnalato il sospetto raggiro e, quando necessario, ha sporto denuncia, lo scenario cambia.

Cosa fare se si trova il biglietto

Prima di tutto è utile fotografare il messaggio e l’auto da più angolazioni, soprattutto le parti che secondo il biglietto sarebbero state coinvolte nell’urto. Se non ci sono danni compatibili, quel materiale può diventare utile per ricostruire la vicenda.

Il secondo passo è chiamare la propria assicurazione usando i contatti ufficiali, non quelli indicati da sconosciuti. Va spiegato che è stato trovato un biglietto sospetto e che si teme un tentativo di frode. In presenza di minacce, richieste di denaro o elementi più gravi, non bisogna avere paura di rivolgersi alle forze dell’ordine.

Mai pagare in contanti per “chiudere la questione” senza verifiche. Anche una cifra bassa può essere il primo passo di una richiesta più ampia, oppure può rendere più difficile dimostrare in seguito di essere stati vittime di un raggiro. Lo stesso principio vale per le polizze e i pagamenti legati alla Rc auto: meglio verificare sempre i canali ufficiali ed evitare anche un’altra, pericolosa, insidia: la truffa Rc auto.