Un SMS sul biglietto dei mezzi, un avviso di pagamento urgente e la paura di una multa più alta: è su questo meccanismo che si basa la nuova truffa segnalata dalla Polizia Postale. Il messaggio fa credere all’utente di avere un problema con un viaggio sui mezzi pubblici e lo invita a saldare subito una piccola cifra tramite un link.

La campagna individuata riguarda in particolare gli utenti dei trasporti pubblici di Roma e Milano, con falsi messaggi che sfruttano i nomi di ATAC e ATM. Il testo parla di una presunta irregolarità nel pagamento, spesso collegata a una “mancata convalida in uscita” con il sistema Tap&Go, cioè il pagamento contactless del biglietto avvicinando carta o dispositivo ai tornelli.

Come funziona la truffa del biglietto

L’SMS avvisa che c’è una pratica da chiudere, un pagamento incompleto o una convalida non registrata. A quel punto propone una soluzione apparentemente rapida: pagare subito una somma contenuta per evitare sanzioni più pesanti. È il classico meccanismo del phishing, o meglio dello smishing, quando il tentativo di truffa passa dagli SMS.

Il link, però, non porta ai siti ufficiali delle aziende di trasporto. Rimanda a pagine false, create per somigliare a quelle reali e convincere la vittima a inserire dati personali, informazioni bancarie o numeri di carta. Il punto non è incassare il piccolo importo indicato nel messaggio: l’obiettivo è ottenere dati utilizzabili per operazioni molto più dannose. Una dinamica simile compare anche in altre frodi via SMS, come la truffa dell’hamburger che può svuotare il conto, costruita con lo stesso schema dell’offerta o del pagamento apparentemente innocuo che spinge l’utente a cliccare.

Perché il biglietto dei mezzi è un’esca efficace

Molte persone usano i mezzi ogni giorno, pagano con carta, smartphone o app e non sempre ricordano ogni singolo passaggio. Se arriva un messaggio su una convalida incompleta, il dubbio può sembrare plausibile. È proprio lì che la truffa diventa pericolosa. Non punta su una vincita improbabile o su una richiesta assurda, ma su un dettaglio amministrativo piccolo, verosimile e fastidioso. Il timore di una multa spinge a risolvere subito, magari mentre si è in metro, al lavoro o di fretta. I truffatori contano su quel momento di distrazione.

Cosa non fare mai

La prima regola è non cliccare sul link. Anche se il messaggio sembra arrivare da un nome riconoscibile, anche se cita un’azienda reale, anche se parla di una cifra bassa. ATAC e ATM non chiedono pagamenti o regolarizzazioni tramite SMS con link esterni. Se c’è un dubbio su un viaggio o un addebito, bisogna usare soltanto i canali ufficiali: sito, app, assistenza clienti o sportelli.

Non bisogna inserire dati personali, credenziali, numeri di carta o codici ricevuti via SMS. Non bisogna nemmeno rispondere al messaggio o richiamare eventuali numeri indicati nel testo. Se il link è stato aperto per errore, meglio chiudere subito la pagina senza compilare nulla. Se invece sono già stati inseriti dati bancari, la prima cosa da fare è contattare la banca per bloccare carta e movimenti sospetti. Un’altra truffa molto simile è quella della carta bloccata e del messaggio svuota conto: cambia il pretesto, ma resta identico il meccanismo della paura usata per ottenere dati sensibili.

Come riconoscere l’SMS falso e cosa fare

Ci sono alcuni segnali utili. Il primo è il senso di urgenza: “paga subito”, “evita sanzioni”, “chiudi la pratica”. Il secondo è la presenza di un link esterno, spesso con un indirizzo che imita quello ufficiale ma contiene dettagli strani, parole aggiunte o domini poco chiari. Il terzo è la richiesta di dati bancari per una presunta regolarizzazione.

Anche gli errori di lingua, la punteggiatura insolita o un tono troppo minaccioso possono essere campanelli d’allarme, ma non bisogna affidarsi solo a quelli. Le truffe sono sempre più curate e possono sembrare credibili. Per questo la regola più sicura resta una: se il messaggio chiede di pagare tramite link, non si procede da lì.

La Polizia Postale invita a segnalare questi tentativi attraverso i canali ufficiali, in modo da monitorare la campagna e limitarne la diffusione. Conservare lo screenshot del messaggio può essere utile, soprattutto se si decide di fare una segnalazione o se si è già cliccato sul link.