Negli ultimi mesi si sta diffondendo rapidamente una nuova truffa legata alle criptovalute, che ha già colpito migliaia di persone. Lo schema è semplice ma molto efficace: una telefonata improvvisa promette soldi facili, spesso decine di migliaia di euro in Bitcoin dimenticati, ma dietro la promessa si nasconde un raggiro ben organizzato che si serve degli ATM e dei QR code.

La telefonata che promette soldi, ma è un raggiro

La truffa dei Bitcoin dimenticati inizia quasi sempre con una chiamata inattesa. Dall’altra parte del telefono una persona si presenta come broker finanziario, consulente o addirittura come membro di uno studio legale specializzato nel recupero di criptovalute. Il messaggio è sempre lo stesso: anni prima la vittima avrebbe aperto un conto su una piattaforma di criptovalute o investito una piccola cifra, e oggi quel denaro si sarebbe trasformato in una somma molto più grande pronta per essere riscossa.

Per rendere la storia credibile, i truffatori parlano di cifre elevate – spesso tra i 10mila e i 100mila euro – e sostengono che l’unico ostacolo per recuperare il denaro sia una semplice procedura tecnica da completare.

Il trucco degli ATM di Bitcoin

A questo punto entra in gioco il vero meccanismo della truffa. I criminali chiedono alla vittima di seguire una procedura di verifica per sbloccare i fondi. Di solito il copione è questo:

la vittima deve prelevare contanti;

recarsi a un ATM di criptovalute;

scansionare un QR code fornito dal truffatore.

Quel codice, però, non è un sistema di sicurezza: è semplicemente l’indirizzo del wallet digitale del criminale. Quando la vittima inserisce i contanti e scansiona il QR code, il denaro viene convertito in criptovaluta e trasferito direttamente al truffatore.

Il problema è che le transazioni in criptovaluta sono generalmente irreversibili, quindi recuperare il denaro diventa quasi impossibile. Inoltre, in molti casi i truffatori restano al telefono durante tutta l’operazione per guidare la vittima passo dopo passo, aumentando la pressione e impedendo che si renda conto del raggiro.

Perché queste truffe funzionano

Secondo gli esperti di sicurezza informatica, questo tipo di frode sfrutta tre fattori principali. Il primo è la promessa di denaro “dimenticato”: molte persone negli anni hanno sentito parlare di Bitcoin e possono pensare di aver davvero aperto un account in passato. Il secondo riguarda la complessità del mondo delle criptovalute. Termini come blockchain, wallet o indirizzi digitali sono poco familiari per molti utenti e rendono più facile creare confusione. Il terzo elemento è l’urgenza. I truffatori insistono sul fatto che bisogna agire subito, prima che i fondi vengano bloccati o tassati, spingendo la vittima a prendere decisioni impulsive.

Non sorprende quindi che le frodi legate alle criptovalute siano diventate una delle forme di criminalità informatica più diffuse: nel 2024 le perdite globali causate da truffe crypto hanno superato i 9 miliardi di dollari.

Come difendersi da queste truffe

Esistono alcune regole semplici che possono aiutare a evitare questo tipo di raggiro. Prima di tutto bisogna ricordare che nessuna banca, azienda o autorità chiederà mai di inviare denaro tramite un ATM di criptovalute o di scansionare un QR code per sbloccare fondi. Se si riceve una telefonata come quella dei Bitcoin dimenticati è consigliabile:

interrompere subito la conversazione;

non fornire dati personali o bancari;

non seguire istruzioni su ATM o wallet di criptovalute;

verificare sempre le informazioni contattando direttamente la banca o l’azienda citata.

Parlarne con familiari e amici può essere altrettanto importante. Molte vittime sono persone poco esperte di tecnologia e una semplice segnalazione può evitare nuove truffe. La regola d’oro, in fondo, resta sempre la stessa: se qualcuno vi contatta promettendo soldi facili che non sapevate di avere, è molto probabile che qualcuno stia cercando di portarvi via i vostri.