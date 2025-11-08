Le truffe online sono diverse e usano qualsiasi possibile appiglio per far cadere in trappola gli utenti. Una frode che si sta diffondendo usa i social come scusa e sfrutta la paura delle persone di perdere tutti i contenuti caricati sui propri profili. Ormai è noto che, per raggirare le vittime, gli hacker usano loghi e nomi di aziende famose, in questo caso nel mirino è finita Meta.

La truffa del blocco account Facebook

Sono diverse le truffe che usano il marchio Amazon, fingendo l’arrivo di pacchi mai ordinati, e persino di Poste Italiane o Intesa Sanpaolo. Tra le aziende che gli hacker hanno pensato di sfruttare per i loro raggiri è finita anche Meta.

La truffa è particolarmente insidiosa perché arriva mentre si sta usando Facebook. Scrollando tra un post e una foto, arriva un messaggio urgente con scritto: “Abbiamo rilevato attività sospette. Il tuo account sarà bloccato se non confermi la tua identità”.

Tutto sembra confermare che l’avviso arrivi proprio dal social network, c’è anche il logo Meta, il linguaggio è corretto, il link sembra autentico. L’utente, preso dal panico di perdere il proprio account con tutto ciò che contiene, tende a fare click sulla stringa indicata per mettersi al sicuro ed è proprio così che perde il suo profilo social.

La truffa dell’avviso di blocco account Facebook è una catena di phishing che inganna le persone mettendo fretta e timore. L’utente è portato a inserire e-mail e password, come viene richiesto nel messaggio, così i truffatori prendono il controllo del suo profilo, lo svuotano dei dati e lo trasformano in un nuovo strumento per ingannare altri utenti.

Inoltre, una volta appropriatisi di un profilo, il messaggio di blocco account viene inviato automaticamente anche a tutti i contatti della vittima, creando una catena infinita di profili rubati che si alimentano da soli.

Come evitare la truffa dell’account Facebook bloccato

Per evitare di cadere vittima di questo caso di phishing, bisogna ricordare che Meta, per motivi di sicurezza, non invia mai messaggi diretti agli utenti. Se si riceve un avviso di blocco, non si deve mai cliccare sul link ed è assolutamente sconsigliato inserire i propri dati personali.

La regola da tenere sempre presente è che nessuno, a parte gli hacker, chiede mai password, codici di sicurezza o conferme di identità via chat.

Se si sospetta una violazione del proprio account social conviene segnalare subito l’account compromesso a Meta attraverso il Centro assistenza ufficiale.

È utile anche cambiare immediatamente la password e attivare l’autenticazione a due fattori per aumentare la sicurezza. Sarebbe corretto avvisare i propri contatti, in modo che non cadano nello stesso inganno. Infine è necessario denunciare il furto della propria identità digitale alla Polizia Postale.

La truffa dell’avviso di blocco account Facebook funziona perché gioca sulla paura di perdere ciò che ci appartiene, foto, post, messaggi. In questo modo i truffatori mettono fretta agli utenti riducendo la loro attenzione e capacità di individuare la truffa.

Se si riceve qualsiasi tipo di messaggio che spinga ad agire nell’immediato, è bene ricordarsi di mantenere la calma e controllare ogni minimo dettaglio per verificare la veridicità della richiesta.