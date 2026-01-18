Gli anziani sono spesso le vittime preferite dei truffatori, soprattutto per quanto riguarda le telefonate e i messaggi. Una nuova truffa che si sta diffondendo in tutta Italia prende di mira, in particolare, le persone di età avanzata che vengono raggirate da finti carabinieri. Chi cade nella trappola rischia di ritrovarsi con la casa svaligiata.

Come funzione la truffa dei carabinieri e la targa

La truffa telefonica della targa clonata ha inizio con una chianata alla vittima, imitando perfettamente il suo dialetto. I truffatori si sarebbero specializzati in molti dialetti, proprio per rendersi più credibili e ottenere più facilmente la fiducia della vittima.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, il raggiro sarebbe cominciato a Napoli, ma si sta diffondendo in tutta Italia.

Qualcuno chiama a casa della vittima dicendo che sono i carabinieri e che la targa della sua auto è stata clonata da una banda di rapinatori.

Imitando fedelmente il dialetto della vittima, il primo truffatore spiega che la fantomatica rapina sarebbe avvenuta in una gioielleria. All’anziano viene detto che, per dimostrare di non essere l’autore del furto, dovrà permettere a un collega carabiniere di fare una perquisizione.

Se l’anziano cade nel tranello, un secondo truffatore si presenterà a casa della vittima, ancora al telefono con il primo truffatore. A questa seconda persona, il proprietario di casa mostrerà i gioielli in possesso in casa per “mettere a verbale che non siano parte del bottino”.

Le caratteristiche dei gioielli vengono quindi annotate su alcuni moduli. Poi, mentre la vittima si allontana per prendere il documento necessario alla verbalizzazione, il finto agente sparisce con il bottino. L’anziano rimane al telefono col truffatore, che lo invita ad andare in caserma per continuare la verbalizzazione. La chiamata termina quando la vittima è quasi vicina al commissariato. Nel frattempo la sua casa verrà svaligiata e i truffatori sparirannocon il bottino.

Come difendersi dalla truffa della targa clonata

I carabinieri, sul sito ufficiale, hanno pubblicato alcuni consigli per difendersi dalle truffe, tra cui anche quelle dei finti carabinieri e delle targhe clonate.

La prima cosa da tenere a mente è che bisogna diffidare sempre delle apparenze e delle chiamate di presunti appartenenti alle Forze dell’Ordine. È bene anche non aprire mai la porta agli sconosciuti e a non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento.

Inoltre, la cosa più importante da tenere a mente è che le Forze dell’Ordine non chiedono mai denaro per assistere i cittadini e non possono compiere una perquisizione in casa senza un mandato.

Se si presentano dei Carabinieri a casa o si riceve una chiamata da presunti agenti, meglio chiamare il commissariato della propria città, tramite i numeri ufficiali, e accertarsi che gli agenti siano reali.

Nel vademecum della Polizia si sottolineano i dettagli per riconoscere un finto agente delle forze dell’ordine: