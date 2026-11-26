Una semplice richiesta di aiuto, una segnalazione apparentemente innocua e pochi secondi di distrazione possono bastare per perdere borsa, portafogli e oggetti personali. I parcheggi dei supermercati continuano a essere luoghi nei quali prestare particolare attenzione, soprattutto quando si è appena terminato di fare la spesa e si è impegnati a sistemare gli acquisti in automobile. A San Pietro in Cariano, in Valpolicella, per esempio, dei malviventi hanno messo a segno la truffa del carrello dimenticato, un raggiro che può assumere diverse forme, ma che ha sempre lo stesso obiettivo: allontanare per qualche istante la vittima dalla propria auto per consentire a un complice di entrare in azione. Ecco come funziona e quali precauzioni adottare per non cadere nella trappola.

Cos’è la truffa del carrello dimenticato

Il sistema utilizzato dai malintenzionati si basa sulla distrazione e sulla collaborazione inconsapevole della vittima. Il copione più comune prevede che una persona si avvicini a un cliente mentre sta caricando le buste della spesa nel bagagliaio o si trova già all’interno della vettura. Con modi gentili, segnala di aver dimenticato qualcosa nel carrello, di aver lasciato un prodotto oppure di dover controllare un oggetto caduto a terra. In altri casi, il pretesto può riguardare una presunta chiamata da parte della cassiera o un problema alla carrozzeria dell’automobile.

La richiesta sembra innocua e proprio per questo può risultare convincente. Il cliente, pensando di dover semplicemente verificare quanto gli è stato segnalato, scende dalla macchina o si allontana per qualche momento. È allora che può intervenire un secondo malvivente, che approfitta dell’assenza del proprietario per aprire una portiera e sottrarre gli oggetti lasciati nell’abitacolo. Il tutto può avvenire in pochi istanti, anche in parcheggi frequentati e apparentemente sicuri.

Non sempre, infatti, chi mette in atto il raggiro agisce da solo. La presenza di complici permette di dividere i compiti: una persona distrae il cliente, mentre un’altra si occupa materialmente del furto e, se necessario, della fuga.

Come difendersi dalle truffe

Per evitare di diventare vittime di una truffa è importante adottare alcune semplici precauzioni. La prima regola è non lasciare mai l’automobile aperta e incustodita, nemmeno per pochi secondi. Quando si carica la spesa, borse, portafogli, telefoni cellulari e documenti devono rimanere sempre sotto controllo. È inoltre consigliabile chiudere le portiere non appena ci si mette alla guida e verificare che il veicolo sia effettivamente bloccato prima di allontanarsi.

Bisogna poi prestare attenzione a chi si avvicina con richieste improvvise, soprattutto se cerca di convincere il conducente a scendere dall’auto. Se qualcuno sostiene che la cassiera ci stia cercando o che sia caduto qualcosa vicino alla vettura, è meglio non agire d’impulso. Si può controllare la situazione senza perdere di vista l’abitacolo e senza lasciare incustoditi i propri effetti personali.

Anche evitare di tenere borse e oggetti di valore in bella vista sui sedili rappresenta una precauzione importante.

In caso di comportamenti sospetti, è preferibile non affrontare direttamente gli individui coinvolti, ma chiedere aiuto al personale del supermercato o alla vigilanza. Se il furto è già avvenuto, occorre contattare le forze dell’ordine e sporgere denuncia, bloccando tempestivamente eventuali carte di pagamento sottratte. Il numero unico per le emergenze è il 112. La prudenza, dunque, resta fondamentale: un piccolo controllo in più può evitare conseguenze spiacevoli.