I raggiri sono sempre dietro l’angolo. Negli ultimi giorni è emersa una nuova truffa informatica che sfrutta il nome del ministero della Salute per ingannare i cittadini. Si tratta di un tipico caso di phishing, una tecnica fraudolenta sempre più diffusa che punta a sottrarre dati personali e sensibili fingendo comunicazioni ufficiali.

A lanciare l’allarme è lo stesso dicastero che ha pubblicato un post sul suo sito: “Stanno circolando false email che utilizzano indebitamente il nome del ministero della Salute e invitano i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo o l’iscrizione a servizi sanitari digitali. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali”, si legge nella nota.

Come funziona la truffa del ministero della Salute

La truffa del ministero della Salute consiste nell’invio di false mail che imitano in modo convincente le comunicazioni istituzionali del ministero della Salute. I messaggi appaiono credibili perché utilizzano loghi, linguaggio formale e riferimenti a servizi reali, come la Tessera sanitaria o il Fascicolo sanitario elettronico.

L’obiettivo è spingere il destinatario a fidarsi e a compiere un’azione immediata, come cliccare su un link o inserire dati personali. In realtà, queste comunicazioni non sono ufficiali, ma fanno parte di una campagna fraudolenta progettata per rubare informazioni.

Il meccanismo del raggiro segue uno schema ben preciso. L’utente riceve una mail che lo invita, per esempio, a rinnovare la Tessera sanitaria o aggiornare i propri dati. Il messaggio contiene un collegamento che sembra rimandare a un sito istituzionale.

Una volta cliccato, però, conduce a una pagina web falsa, costruita per essere molto simile a quella ufficiale. Qui viene chiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali: nome, indirizzo, codice fiscale e, nei casi più gravi, anche informazioni bancarie. I dati raccolti vengono poi utilizzati per scopi illeciti, come il furto di identità, la clonazione di documenti o la rivendita delle informazioni sul mercato illegale.

Questa truffa è particolarmente efficace perché sfrutta due leve psicologiche fondamentali: l’autorevolezza, grazie all’uso del nome di un ente pubblico, e l’urgenza, con richieste che spingono ad agire rapidamente e senza riflettere.

Come riconoscere questo tipo di truffa

Esistono alcuni segnali che permettono di individuare queste mail fraudolente. Il dettaglio più importante è che il ministero della Salute non richiede mai dati personali tramite messaggi di posta elettronica, né attraverso link esterni non ufficiali. Inoltre, bisogna diffidare da messaggi che:

chiedono informazioni sensibili;

contengono link sospetti;

creano un senso di urgenza o allarme;

invitano a completare procedure che normalmente sono gratuite o automatiche.

Niente paura, però, c’è un modo per non cadere nella trappola degli hacker criminali. Fondamentale è adottare alcune semplici precauzioni.

Come difendersi dagli hacker online

Prima di tutto, che si tratti della truffa del ministero della Salute o di un’altra forma di phishing, non bisogna mai cliccare sui link contenuti in mail sospette. Anche un solo clic può portare a siti pericolosi e mettere un atto il raggiro.

È altrettanto importante non fornire mai dati personali o bancari attraverso canali non verificati. Le istituzioni pubbliche non richiedono queste informazioni attraverso questi canali. Un’altra buona pratica, infine, è verificare sempre le comunicazioni direttamente sui siti ufficiali o tramite canali istituzionali. Se si riceve un messaggio dubbio, la soluzione più sicura è cancellarlo immediatamente.

Questa truffa dimostra quanto siano diventati sofisticati certi metodi. L’uso di nomi autorevoli e siti falsi sempre più realistici rende difficile distinguere il vero dal falso. Per questo motivo, la difesa più efficace resta l’attenzione: diffidare dai messaggi non richiesti, verificare sempre le fonti e non condividere mai dati sensibili. Solo così è possibile proteggersi da un fenomeno in continua crescita.