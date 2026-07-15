Con l’arrivo delle ondate di calore e l’aumento della domanda di sistemi per rinfrescare gli ambienti, tornano anche la truffa online legata ai falsi condizionatori. Sui social network, nei motori di ricerca e attraverso inserzioni sponsorizzate compaiono sempre più spesso pubblicità che promettono dispositivi rivoluzionari, capaci di abbassare la temperatura di un’intera stanza in pochi minuti consumando pochissima energia. Nella maggior parte dei casi, però, la realtà è ben diversa.

Molti consumatori acquistano questi mini prodotti, generalmente venduti tra i 50 e i 150 euro, convinti di ricevere un vero condizionatore portatile. Una volta consegnato il pacco, scoprono invece di aver comprato un semplice ventilatore o un raffrescatore evaporativo, apparecchi che possono offrire un limitato sollievo ma che non sono in grado di raffreddare un ambiente come un autentico climatizzatore.

Truffe sempre più sofisticate

A rendere la truffa dei falsi condizionatori ancora più insidiosa è la qualità delle campagne pubblicitarie. Sempre più spesso gli annunci utilizzano video professionali, testimonianze apparentemente autentiche e immagini realizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale, elementi che rendono difficile distinguere una promozione affidabile da un raggiro.

Il fenomeno non riguarda soltanto l’Italia. Nel Regno Unito, dove le recenti ondate di caldo hanno fatto aumentare la richiesta di sistemi economici per il raffrescamento domestico, l’Advertising Standards Authority, l’autorità che vigila sulla pubblicità, ha lanciato un allarme invitando i consumatori a diffidare dei prodotti che promettono prestazioni “troppo belle per essere vere”. L’ente ha inoltre rafforzato le attività di monitoraggio degli annunci online, ricorrendo anche a strumenti basati sull’intelligenza artificiale per individuare e rimuovere le inserzioni ingannevoli.

Come riconoscere il raggiro

Tra gli elementi ricorrenti di queste campagne figurano promesse irrealistiche, come il raffrescamento di un’intera abitazione in pochi minuti, consumi elettrici quasi nulli, tecnologie esclusive mai dimostrate, presunti brevetti internazionali e recensioni costruite ad arte. In alcuni casi vengono persino inventati esperti o ingegneri ai quali attribuire lo sviluppo del prodotto, con l’obiettivo di aumentarne la credibilità.

In realtà, un vero condizionatore utilizza un circuito frigorifero con compressore e gas refrigerante per sottrarre calore all’ambiente. Un piccolo dispositivo alimentato tramite presa USB o dotato di un semplice serbatoio d’acqua non può offrire le stesse prestazioni, indipendentemente da quanto venga pubblicizzato.

Come difendersi da questo tipo di truffa

Per ridurre il rischio di cadere in questa tipologia di truffa è importante adottare alcune semplici precauzioni prima dell’acquisto. Innanzitutto è consigliabile diffidare dalle promesse eccessive. Se un dispositivo di dimensioni ridotte promette di raffreddare un’intera abitazione con consumi irrisori, è molto probabile che le caratteristiche pubblicizzate siano fuorvianti.

È altrettanto importante verificare l’affidabilità del venditore. Un sito privo di recapiti chiari, partita IVA, condizioni di vendita trasparenti o assistenza clienti rappresenta un primo segnale di rischio.

Occorre inoltre leggere recensioni pubblicate su piattaforme indipendenti e confrontare le specifiche tecniche con quelle di prodotti analoghi dei principali produttori. Descrizioni vaghe, dati tecnici incompleti o immagini eccessivamente patinate possono essere ulteriori campanelli d’allarme.

Infine, è preferibile utilizzare metodi di pagamento che offrano tutele in caso di contestazione, evitando bonifici o strumenti che non consentano di richiedere un rimborso qualora il prodotto ricevuto non corrsponda a quanto pubblicizzato.

Le elevate temperature estive continueranno probabilmente ad alimentare la domanda di soluzioni rapide ed economiche contro il caldo. Proprio per questo motivo è fondamentale mantenere alta l’attenzione: quando un’offerta promette prestazioni eccezionali a un prezzo sorprendentemente basso, una verifica in più può evitare acquisti deludenti e possibili truffe online.