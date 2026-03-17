Nell’epoca dei pagamenti digitali, il contante continua a far parte della quotidianità di milioni di persone. Prelevare da uno sportello bancomat è un gesto automatico che ripetiamo senza pensarci troppo. E proprio questa abitudine consolidata è diventata il terreno ideale per nuove truffe sempre più sofisticate. Tra le più insidiose degli ultimi tempi c’è quella del cosiddetto “filo invisibile”, un raggiro semplice ma estremamente efficace che sfrutta distrazione e fiducia.

Il meccanismo è tanto banale quanto pericoloso: non servono hacker né tecnologie avanzate, ma solo precisione e tempismo. Basta un attimo di disattenzione mentre si inserisce la carta e si digita il PIN per cadere in una trappola che può costare caro. La particolarità di questa truffa è proprio la sua capacità di passare inosservata, facendo sembrare tutto un normale malfunzionamento dello sportello. Conoscere come funziona e imparare a riconoscere i segnali è oggi fondamentale per evitare brutte sorprese.

Come funziona la truffa del filo al bancomat

Alla base di questo raggiro c’è un dispositivo rudimentale, ma efficace: un sottilissimo filo di nylon inserito all’interno della fessura del lettore della carta. A prima vista è praticamente invisibile e non impedisce al bancomat di leggere i dati. L’operazione sembra procedere normalmente: la carta viene accettata, il sistema richiede il PIN e tutto appare sotto controllo. Il problema nasce subito dopo, quando la tessera non viene restituita.

In quel momento l’utente pensa di trovarsi di fronte a un guasto tecnico. È proprio qui che entra in gioco la seconda fase della truffa. Spesso interviene una persona apparentemente disponibile, che si offre di aiutare suggerendo di ripetere l’operazione o di digitare nuovamente il codice. In una situazione di stress o confusione, è facile fidarsi. Ma quel gesto può rivelarsi decisivo: il truffatore riesce così a osservare il PIN.

Una volta che la vittima si allontana, convinta magari che la carta sia ormai bloccata, il malintenzionato recupera il filo e con esso la tessera rimasta incastrata. A quel punto, avendo già il codice, può utilizzarla senza difficoltà.

Truffa al bancomat, come accorgersene prima di infilare la tessera

Prevenire questo tipo di truffa è possibile, ma richiede attenzione ai dettagli. Il primo passo è osservare con cura lo sportello prima di utilizzarlo. La fessura in cui si inserisce la carta deve apparire integra: la presenza di residui di colla, piccole anomalie o parti leggermente sollevate può indicare una manomissione. Anche se il filo invisibile è difficile da individuare, può lasciare segni minimi che un occhio attento può cogliere.

Un altro elemento da non sottovalutare è la sensazione durante l’inserimento della carta. Se si avverte una resistenza insolita o il movimento non è fluido, è meglio interrompere subito l’operazione e cambiare sportello. Forzare l’inserimento potrebbe peggiorare la situazione.

L’ambiente circostante è altrettanto importante. I truffatori, per recuperare rapidamente la carta, devono restare nelle vicinanze. Persone che sostano senza un motivo chiaro o che sembrano osservare con attenzione i movimenti degli utenti possono rappresentare un campanello d’allarme.

Tra le regole fondamentali resta quella di coprire sempre la tastiera mentre si digita il PIN. Anche nel caso in cui la carta venga sottratta, senza il codice diventa molto più difficile utilizzarla. Inoltre, è consigliabile preferire sportelli situati in luoghi illuminati, frequentati o all’interno delle filiali, soprattutto durante gli orari di apertura.

Se infine la carta dovesse rimanere bloccata, è importante non allontanarsi. Restare davanti al bancomat e chiedere assistenza immediata, contattando la banca o le forze dell’ordine, può fare la differenza. In questi casi, la rapidità è fondamentale per evitare che il truffatore entri in azione.