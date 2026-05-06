Negli ultimi mesi si sta diffondendo anche in Italia un nuovo raggiro che sfrutta l’amore per gli animali domestici per entrare nelle case delle persone. La truffa dei finti controlli veterinari si basa su un meccanismo tanto semplice quanto efficace, perché fa leva sulla fiducia, il senso civico e la preoccupazione per il benessere di esseri viventi che fanno parte della quotidianità di moltissime persone, ricoprendo il ruolo di vero e proprio membro della famiglia.

Conoscere il comportamento dei malviventi, che sinora hanno operato nel Comune di Monterosso Grana, in provincia di Cuneo, e sapere come ci si difende da determinate truffe è fondamentale per riconoscerle e rimanerne alla larga.

Come funziona la truffa dei finti controlli veterinari

La truffa dei finti controlli veterinari parte spesso da un contatto diretto. I delinquenti si presentano alla porta di casa oppure contattano telefonicamente le vittime annunciando presunte verifiche sugli animali domestici. Parlano di accertamenti obbligatori, per garantire il benessere di cani e gatti, sostenendo di agire per conto di enti pubblici o autorità sanitarie.

Per risultare credibili, utilizzano un linguaggio tecnico e fanno riferimento a normative o campagne di controllo inesistenti. In alcuni casi indossano anche abiti in linea con la presunta professione o mostrano documenti falsi per sembrare veri veterinari o ispettori. L’obiettivo principale non è davvero controllare gli animali, ma ottenere accesso all’abitazione. Una volta entrati, possono agire in diversi modi:

osservare la casa per pianificare furti;

sottrarre oggetti di valore;

distrarre i proprietari mentre un complice rovista nelle stanze.

In altri casi, chiedono pagamenti immediati per presunte visite o sanzioni inesistenti. Il punto di forza della truffa è l’urgenza. Le vittime vengono spinte ad agire subito, senza verificare. Il riferimento agli animali domestici abbassa ulteriormente la soglia di attenzione, perché molti proprietari temono conseguenze legali o sanitarie.

Come riconoscere questo tipo di truffe

Ci sono diversi indizi che possono aiutare a smascherare il raggiro. Prima di tutto, i controlli veterinari ufficiali non avvengono senza preavviso e non vengono effettuati porta a porta da singoli operatori sconosciuti.

Un altro campanello d’allarme è la richiesta di pagamento immediato: enti pubblici e servizi veterinari non chiedono denaro in contanti sul momento. Anche documenti mostrati frettolosamente o difficili da verificare devono far sospettare. Infine, la pressione psicologica è un elemento tipico: frasi come “dobbiamo entrare subito” o “rischia una multa” sono usate per impedire alle vittime di riflettere.

Come difendersi dai malviventi

La prima regola è semplice: non far entrare sconosciuti in casa senza aver verificato la loro identità. In caso di dubbio, è sempre meglio contattare direttamente le autorità locali o il proprio veterinario di fiducia. È importante anche chiedere tesserini ufficiali e prendersi il tempo per controllarli. I truffatori fanno leva sulla fretta: rallentare la situazione è già una forma di difesa.

Un’altra buona pratica è parlare con vicini o familiari, soprattutto se si vive soli. Le truffe di questo tipo colpiscono spesso persone più vulnerabili, come anziani o proprietari particolarmente sensibili al tema degli animali. Infine, segnalare episodi sospetti alle forze dell’ordine è fondamentale per prevenire nuovi casi. Più informazioni circolano, meno spazio hanno i truffatori.

La nuova truffa sui finti controlli veterinari dimostra come i criminali sappiano adattarsi ai contesti sociali, sfruttando anche l’affetto per gli animali domestici. Essere informati resta la difesa più efficace: conoscere il meccanismo significa già ridurne l’impatto.