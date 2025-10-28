In un mercato professionale sempre più incerto, è facile cadere nella trappola di opportunità troppo belle per essere vere. È il caso della truffa dei finti datori di lavoro che promettono un impiego vantaggioso e allettante. Purtroppo, però, presto si rivelano soltanto dei delinquenti.

Li chiamano job scam e sono dei raggiri che sfruttano la domanda da parte di persone in cerca di lavoro. Non avvengono più soltanto tramite le e-mail classiche, ma anche via SMS, chat o tramite le app di messaggistica instantanea come Whatsapp.

Come funziona la truffa dei finti datori di lavoro

Quelli per la truffa sui finti datori di lavoro sono mezzi di comunicazione che vengono utilizzati per proporre un impiego rapido, flessibile e ben pagato. La formula più usata è del tipo “guadagna tanto per poche ore al giorno”: perfetta per chi è in difficoltà economica, magari con una famiglia alle spalle da gestire.

Ma perché ci si casca? La ragione è semplice: i tempi sono duri. La crisi occupazionale e la necessità di un reddito extra rendono le persone particolarmente vulnerabili. Quando l’urgenza prende il sopravvento, la capacità di discernimento ne risente e si tende a dare possibilità a offerte che normalmente non sarebbero sembrate minimamente credibili.

I segnali d’allarme da non ignorare

Per non cadere nella truffa dei finti datori di lavoro ci sono dei segnali che bisogna imparare a cogliere. Un’offerta non può essere vera se:

promette stipendi altissimi in cambio di impegni minimi;

proviene da fonti sconosciute o vaghe, piuttosto che da aziende note e con informazioni verificabili;

viene richiesto di spostarsi su canali meno sicuri o non regolamentati come WhatsApp o Telegram;

viene indotta una risposta in tempi brevi;

si domanda un pagamento anticipato o dei dati bancari prima ancora di cominciare.

Sono tutti stratagemmi per cercare di non lasciare traccia e di raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile. Soprattutto la richiesta di denaro deve far comprendere subito che si tratta di una truffa bella e buona.

Non si corre soltanto il pericolo di perdere del tempo. Secondo l’analisi di Trend Micro, azienda leader nella cybersecurity, il 29% delle persone che vengono contattate – quindi una su tre – casca nel raggiro. Di questa percentuale il 22 % si è reso conto del danno solo quando aveva già perso una cifra significativa. Spesso e volentieri, infatti, i delinquenti riescono ad accedere ai conti correnti e ad avere dati sensibili come quelli che riguardano l’identità.

Come proteggersi dalla truffa delle offerte di lavoro fasulle

Se si ricevono delle offerte di lavoro nelle modalità appena descritte, è molto probabile che si tratti di una versione della truffa dei finti datori di lavoro. Per essere sicuri di non cascarci, basta non essere impulsivi e fare un passo indietro prima di cliccare su eventuali link. Le notifiche rapide e urgenti sono fatali per il ragionamento, bisogna prendersi il tempo per riflettere.

Dopodiché bisogna verificare che il reclutatore e l’azienda esistano davvero e siano affidabili. Inoltre è bene mantenere la conversazione su canali ufficiali. In generale, poi, è sempre consigliato usare degli strumenti di sicurezza come le app che bloccano SMS o link sospetti prima che causino danni. Infine, se si cade in tranelli di questo tipo, è consigliato denunciare e condividere la propria esperienza per mettere in allerta le altre persone.

In definitiva, l’opportunità di lavoro perfetta che arriva all’improvviso potrebbe nascondere una trappola ben architettata. La prudenza diventa allora la nostra migliore alleata: controllare, riflettere, non farsi prendere dall’urgenza. In un mondo digitale dove tutto arriva in un istante, fermarsi un attimo può fare la differenza tra un vero lavoro e un brutto inganno.