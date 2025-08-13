Nuova truffa Flora: attenzione alla nuova minaccia su WhatsApp

I raggiri, soprattutto online, ormai sono all’ordine del giorno. Sono sempre nuovi e sofisticati, difendersi diventa sempre più difficile e informarsi è l’unica arma efficace per evitare di finire nella rete di malviventi che si vogliono arricchire sulle spalle di vittime ignare. Negli ultimi tempi, una nuova truffa, denominata Flora, sta circolando su WhatsApp. Sfrutta tecniche di ingegneria sociale per ingannare gli utenti e ottenere informazioni sensibili personali, utili poi ad accedere al conto corrente e svuotarlo.

Questa frode comincia con una chiamata da un numero sconosciuto, durante la quale una voce femminile apparentemente reale afferma di non sentire l’interlocutore e lo invita a continuare la conversazione sulla nota app di messaggistica istantanea. Se non si fa attenzione, questo può essere l’inizio della fine.

Truffa Flora, come funziona il raggiro che si serve di WhatsApp

In principio la vittima della truffa riceve una chiamata da un bot che sembra reale e inizia il raggiro con gentilezza e tatto, integrando anche le risposte menzionando il nome e il numero dell’utente, “simile a quello di un amico”. Questi dettagli rendono il tutto più credibile e complesso da smascherare. Dunque la richiesta di continuare altrove è facile che venga accolta.

Una volta spostata la conversazione su WhatsApp, l’utente riceve messaggi da una sedicente interlocutrice che si chiama Flora. La chat sembra essere gestita da una persona reale, che invia anche foto e altre informazioni per spingere la vittima a fare altrettanto e ad aprirsi per iniziare una conoscenza più approfondita.

Ancora non si conoscono con certezza gli obiettivi della nuova truffa ma, in genere, questo tipo di raggiro è volto a farsi dare dati sensibili che poi permettono agli hacker di accedere ai conti correnti dei malcapitati e a svuotarli. Un’altra possibilità è che i delinquenti inscenino una relazione romantica, per poi chiedere denaro. Infine, è possibile che nel cellulare venga installato un malware attraverso l’invio di link che, se aperti, permettono l’accesso al dispositivo da remoto.

Come difendersi dalla nuova truffa su WhatsApp

La prima cosa da fare è conoscere il proprio nemico. Sapere come funziona la truffa Flora su WhatsApp è fondamentale per saperla individuare e per difendersi. Per non cadere nel tranello, poi, è consigliabile non rispondere a chiamate sospette. Se non si capisce subito che potrebbe essere un raggiro, è comunque bene chiudere la conversazione nel più breve tempo possibile. Il segreto è ridurre al minimo le interazioni e non rilasciare nessun tipo di dato sensibile personale.

Il passo successivo è segnalare e bloccare il contatto, usando le funzionalità che l’app di messaggistica mette a disposizione dei propri utenti. Infine, gli esperti suggeriscono di tenere aggiornato il proprio smartphone, così da fare in modo che sia protetto da tutte le vulnerabilità già note. Se tutto questo non basta e si cade nella trappola, l’ultimo passaggio da fare è di presentare denuncia alle autorità competenti.