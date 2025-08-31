Negli ultimi giorni sta circolando sui social una nuova truffa che sfrutta l’interesse per la formazione finanziaria per attirare le vittime. Un profilo falso, che si spaccia per l’Associazione Giovani Banca per il Trentino Sudtirol, invita gli utenti a iscriversi a un canale WhatsApp per “apprendere gratuitamente nozioni sugli investimenti”. L’associazione vera, però, ha immediatamente lanciato un avvertimento ufficiale tramite Instagram: non si tratta di un loro servizio, ma di un tentativo di raggiro.

Come funziona la truffa

Il meccanismo è semplice e ormai ben rodato:

Creazione di un falso profilo su Instagram che copia nome, logo e contenuti dell’associazione originale.

su Instagram che copia nome, logo e contenuti dell’associazione originale. Inviti diretti agli utenti tramite messaggi privati o commenti, con la promessa di corsi gratuiti di educazione finanziaria.

agli utenti tramite messaggi privati o commenti, con la promessa di corsi gratuiti di educazione finanziaria. Link a un canale WhatsApp: una volta entrati, le potenziali vittime vengono bombardate di “consigli di investimento”, inviti a condividere dati personali e, nei casi più gravi, proposte di versare denaro.

Secondo le prime segnalazioni, l’obiettivo finale sarebbe quello di ottenere informazioni sensibili o convincere le persone a investire in piattaforme fasulle.

Perché è pericolosa

Queste truffe sfruttano due leve psicologiche:

La fiducia nel brand : usare il nome di un’associazione riconosciuta dà un’apparenza di credibilità.

: usare il nome di un’associazione riconosciuta dà un’apparenza di credibilità. La promessa di guadagno facile: corsi gratuiti, metodi “sicuri” per investire, possibilità di diventare “finanziariamente indipendenti” in poco tempo.

In realtà, una volta iscritti al canale, gli utenti rischiano di:

essere indotti a investire in sistemi fraudolenti ;

; cedere dati personali che possono essere rivenduti o usati per altre frodi;

che possono essere o usati per altre frodi; cadere in truffe a catena, dove l’adesione a un gruppo apre la porta a ulteriori raggiri.

L’allarme lanciato dall’Associazione

Per contrastare la diffusione della truffa, l’Associazione Giovani Banca per il Trentino Sudtirol ha pubblicato una storia sul proprio profilo ufficiale di Instagram. Nel messaggio si legge: “È stato creato un profilo falso che utilizza impropriamente il nostro nome e propone di iscriversi a canali per ricevere info finanziarie. Non accettate richieste e segnalate come truffa!”. Il consiglio è chiaro: non cliccare su link sospetti e non fornire dati personali. Diffidate sempre da link sospetti, soprattutto se arrivano su WhatsApp. Recentemente, la truffa Flora ha mostrato come i criminali usino messaggi ingannevoli per rubare dati e denaro.

Come difendersi dalle truffe sugli investimenti

Per proteggersi da raggiri simili, gli esperti suggeriscono alcune semplici regole:

verifica sempre la fonte : controlla che il profilo sia ufficiale e certificato.

: controlla che il profilo sia ufficiale e certificato. Diffida delle promesse di guadagno facile : nessun investimento serio garantisce rendimenti elevati senza rischi.

: nessun investimento serio garantisce rendimenti elevati senza rischi. Non condividere dati personali : numeri di telefono, email o documenti possono essere usati contro di te.

: numeri di telefono, email o documenti possono essere usati contro di te. Controlla i link : prima di cliccare, verifica l’indirizzo e assicurati che sia quello ufficiale. Un segnale tipico delle truffe online è proprio l’invito a cliccare link non verificati o fornire dati sensibili. È lo stesso meccanismo visto nella truffa smishing del finto addebito Nexi, dove un sms apparentemente legittimo inganna le vittime.

: prima di cliccare, verifica l’indirizzo e assicurati che sia quello ufficiale. Un segnale tipico delle truffe online è proprio l’invito a o fornire dati sensibili. È lo stesso meccanismo visto nella truffa smishing del finto addebito Nexi, dove un sms apparentemente legittimo inganna le vittime. Segnala e blocca i profili sospetti: aiuti così anche altri utenti a proteggersi.

Come segnalare il profilo falso

Se hai ricevuto inviti sospetti o sei stato contattato dal profilo falso, puoi:

segnalare l’account su Instagram tramite l’apposita funzione;

su Instagram tramite l’apposita funzione; avvisare l’Associazione Giovani Banca attraverso il loro profilo ufficiale;

l’Associazione Giovani Banca attraverso il loro profilo ufficiale; in caso di tentativi di frode finanziaria, rivolgerti alla Polizia Postale per una segnalazione formale.

La truffa dei corsi di finanza gratis è solo l’ennesima variante di un fenomeno in crescita. Negli ultimi anni, i tentativi di frode legati agli investimenti online sono aumentati, sfruttando piattaforme social, app di messaggistica e perfino e-mail istituzionali contraffatte. La regola d’oro resta sempre la stessa: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente è un truffa.