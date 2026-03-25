Un messaggio sul telefono, una proposta semplice, un guadagno immediato. È così che inizia una delle truffe digitali più diffuse degli ultimi mesi: quella dei like a pagamento. Un meccanismo apparentemente innocuo che, passo dopo passo, può svuotare il conto. A Macerata una donna di 30 anni ha perso quasi 7.500 euro. Il caso non è isolato, ma rappresenta un modello sempre più utilizzato dai truffatori online.

Come funziona la truffa dei like

Il primo contatto avviene quasi sempre tramite messaggio privato. Può arrivare su WhatsApp, SMS o altre piattaforme. Il contenuto è diretto: entra in un gruppo, metti like a dei post e vieni pagato. La vittima viene invitata a unirsi a gruppi su Telegram, spesso costruiti con nomi che richiamano aziende note. Abbigliamento, beauty, brand popolari. L’obiettivo è creare fiducia immediata.

A questo punto parte la fase più efficace: il pagamento iniziale. I truffatori inviano davvero piccole somme di denaro in cambio dei primi “like”. Pochi euro, ma sufficienti per convincere la vittima che il sistema funziona.

Il passaggio decisivo: da guadagno a investimento

Una volta costruita la fiducia, il meccanismo cambia. Alla vittima viene proposta una nuova opportunità: guadagni più alti, ma a una condizione. Bisogna investire.

Le promesse sono sempre le stesse: commissioni elevate, ritorni rapidi, rischio apparentemente nullo. Nel caso di Macerata, la donna è stata convinta a effettuare due bonifici, per un totale di circa 7.500 euro. Una cifra significativa, costruita gradualmente.

Il passaggio psicologico è chiave. Dopo aver ricevuto i primi pagamenti, la vittima percepisce il sistema come affidabile. Il confine tra guadagno e investimento si sfuma. È in questo momento che la truffa si completa.

Il crollo: quando tutto sparisce

Dopo il versamento del denaro, il sistema si interrompe. I gruppi Telegram scompaiono, i contatti si interrompono, ogni traccia digitale svanisce. È il momento in cui la vittima realizza il raggiro. Nel caso specifico, la 30enne si è rivolta ai Carabinieri, dando il via a un’indagine complessa. Attraverso accertamenti bancari e telematici, sono riusciti a ricostruire i flussi di denaro. Il risultato: 11 persone denunciate in tutta Italia per ricettazione e truffa in concorso.

Cos’è davvero il money muling

Questa truffa rientra nel fenomeno del money muling. Il termine indica un sistema in cui il denaro viene fatto transitare attraverso conti e persone per rendere più difficile la tracciabilità. Nel caso dei like a pagamento, la dinamica è leggermente diversa ma il principio resta lo stesso: creare una rete di transazioni che renda complesso risalire ai responsabili.

Le vittime diventano inconsapevolmente parte del sistema, contribuendo a muovere denaro verso conti controllati dai truffatori. Il punto di forza di questa truffa è la semplicità. Non richiede competenze tecniche, non utilizza strumenti complessi. Si basa su tre elementi:

guadagno facile;

facile; prova iniziale reale (i primi pagamenti );

); pressione psicologica sull’investimento.

A questo si aggiunge un fattore decisivo: l’uso di brand conosciuti. I nomi familiari abbassano la soglia di attenzione. La dinamica è studiata per colpire chi ha meno dimestichezza con i rischi online, ma non solo. Anche utenti esperti possono cadere nella trappola quando vedono arrivare denaro reale.

I segnali da riconoscere subito

Ci sono indicatori chiari che permettono di individuare la truffa:

richieste di guadagno senza competenze ;

; attività semplici come mettere like o cliccare link;

come mettere like o cliccare link; pagamenti iniziali seguiti da richieste di investimento;

seguiti da richieste di investimento; gruppi Telegram con nomi simili a grandi aziende;

con nomi simili a grandi aziende; urgenza nel prendere decisioni.

Nessuna attività legale paga per mettere like sui social. È il primo dato da tenere presente.

Come difendersi

La regola è semplice: diffidare da qualsiasi promessa di guadagno immediato con minimo sforzo.

La truffa dei like funziona perché sembra plausibile. È costruita su piccoli passaggi credibili, non su grandi menzogne. Ed è proprio questo il problema. Basta un messaggio, un click, una prova iniziale. Poi il meccanismo si chiude. E il denaro sparisce.