Lo smartphone vibra e sullo schermo compare un messaggio che sembra arrivare direttamente dalla tua banca. Il tono è allarmante, urgente. “Tentativo di accesso sospetto”, “operazione non autorizzata”, “conto a rischio”. In pochi secondi scatta l’ansia. Ed è proprio su quell’istante di paura che si innesta una delle truffe online più diffuse e insidiose degli ultimi mesi. A dimostrarlo è quanto emerso a Roma, dove le indagini dei Carabinieri hanno portato alla denuncia di 171 persone coinvolte in raggiri di questo tipo da ottobre 2025 a oggi. In pochi mesi, centinaia di cittadini sono finiti nella rete dei finti messaggi bancari, con conti svuotati e risparmi trasferiti nel giro di minuti. Un fenomeno tutt’altro che occasionale che ha permesso agli investigatori di recuperare e restituire alle vittime somme ingenti per un totale di circa 185mila euro, e che conferma quanto sia facile cadere nel tranello quando il messaggio sembra arrivare da una fonte sicura.

Come funziona la truffa del messaggio dalla banca

Il messaggio, spesso via SMS ma sempre più frequentemente anche su WhatsApp, appare credibile perché utilizza nomi, loghi e numeri che ricordano quelli reali degli istituti bancari. In alcuni casi si inserisce addirittura all’interno di conversazioni già esistenti, rendendo ancora più difficile distinguere il falso dal vero.

Dopo il primo contatto, la vittima viene invitata a chiamare un numero o a cliccare su un link per “mettere in sicurezza” il conto. Dall’altra parte risponde un finto operatore dell’ufficio antifrode, preparato, rassicurante, spesso molto convincente.

A quel punto scatta la manipolazione psicologica: il truffatore insiste sull’urgenza, invita a non contattare la banca reale o le forze dell’ordine, insinuando che possano essere coinvolte o “non ancora informate”. La vittima viene così guidata passo dopo passo a effettuare bonifici verso conti indicati come “temporanei” o “protetti”, oppure a fornire credenziali di accesso all’home banking. Nel giro di pochi minuti, il conto può essere svuotato.

Perché è così efficace: la leva psicologica della paura

A rendere questa truffa particolarmente pericolosa è l’uso raffinato della psicologia. I truffatori giocano sull’istinto di protezione, sulla paura di perdere i risparmi di una vita, sulla fiducia riposta nelle istituzioni bancarie.

Il messaggio arriva in un momento qualunque della giornata, spesso quando si è distratti o stanchi. E anche chi pensa di “non poterci mai cascare” può abbassare la guardia davanti a una comunicazione che sembra ufficiale e urgente. Non a caso, secondo le indagini, questo tipo di raggiro rappresenta la stragrande maggioranza delle truffe online denunciate negli ultimi mesi.

Non solo sms: pacchi, biglietti e finti portali

La truffa del messaggio bancario è solo la punta dell’iceberg. Accanto a questa, continuano a circolare raggiri legati a finti pacchi in consegna, presunti problemi con spedizioni online o offerte imperdibili per biglietti di concerti ed eventi.

In molti casi si tratta di siti-clone, graficamente identici a piattaforme note, creati esclusivamente per carpire dati personali o convincere le vittime a effettuare pagamenti. Anche le finte assicurazioni online o le offerte “troppo vantaggiose per essere vere” rientrano nello stesso schema: urgenza e pressione psicologica.

L’intervento delle forze dell’ordine

Negli ultimi mesi, le indagini condotte dai Carabinieri hanno portato alla denuncia di decine e decine di soggetti coinvolti in queste attività fraudolente, con il recupero di somme importanti restituite alle vittime. Un lavoro complesso, perché il denaro sottratto viene spesso frammentato e trasferito rapidamente su più conti, rendendo difficile tracciarne il percorso. Nonostante questo, le operazioni investigative dimostrano che denunciare è fondamentale, anche quando si pensa che “ormai sia troppo tardi”.

Come difendersi davvero da queste truffe

La regola d’oro è una sola: le banche non chiedono mai credenziali, codici o bonifici di emergenza via messaggio o telefono. Mai. In caso di SMS o WhatsApp sospetti, non bisogna cliccare su link, non chiamare numeri indicati nel messaggio e non rispondere. L’unica cosa da fare è contattare direttamente la propria banca attraverso i canali ufficiali già noti o recarsi di persona in filiale. È altrettanto importante b di queste truffe con familiari e persone più anziane, spesso più esposte a questo tipo di raggiri. Informazione e prevenzione restano le armi più efficaci.