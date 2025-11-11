Sta circolando una truffa insidiosa che prende di mira gli utenti del sistema sanitario, facendo leva su un mix di urgenza e confusione. Si tratta di un messaggio che sembra emesso dal Cup, il Centro unico di prenotazione, in cui viene chiesto di “contattare con urgenza i nostri uffici” per “importanti comunicazioni che la riguardano”. Il numero da chiamare è spesso uno a tariffazione speciale, con prefisso 899, 893, 892, 894, 895: numeri che non fanno parte dei canali ufficiali del servizio sanitario regionale.

La strategia è subdola: all’apparenza è un messaggio serio, forse anche ben scritto, che parla di un prenotazione e un appuntamento medici; ma appena si richiama quel numero, ecco che scatta la trappola: l’utente viene messo in attesa, la chiamata va avanti, viene eroso il credito del telefono, a volte anche in poco tempo.

Come funziona la truffa del Cup

Le istituzioni regionali sono intervenute con comunicati ufficiali per mettere in allerta sulla nuova truffa del messaggio del Cup. Invitano a non fidarsi di mittenti che non usano i canali ufficiali e di non chiamare numeri che non risultano sui siti istituzionali del Sistema Sanitario Nazionale.

La Regione Basilicata spiega che il Cup invia SMS solo in casi molto specifici — come promemoria per una prenotazione già confermata — e non manda mai comunicazioni che invitano a richiamare numeri a pagamento. Anche nella Regione Lombardia è stato lanciato l’allarme. Circolano messaggi con dicitura errata – come “Centro unico primario” – e numeri a tariffa speciale.

Come riconoscere e non cadere nel raggiro

È utile portare alla luce tutto quello che non torna e cosa fare per difendersi ed evitare di cadere nella trappola della truffa del messaggio del Cup. Innanzitutto, non bisogna rispondere né richiamare numeri indicati in SMS sospetti. È saggio non aprire link che potrebbero essere presenti nel testo e non fornire mai dati personali o sanitari in risposta a un messaggio che non si è richiesto personalmente.

Se si ha qualunque dubbio, prima di seguire qualsivoglia indicazione, è meglio contattare direttamente il numero ufficiale del proprio Cup di riferimento, che è gratuito, o accedere al sito istituzionale per verificare che quanto comunicato sia reale. In caso contrario è meglio segnalare l’accaduto alle autorità competenti.

I malviventi sfruttano non solo la fiducia, che normalmente si ripone nelle istituzioni sanitarie e in quelle che sembrano loro comunicazioni, ma anche la fretta e la paura. Un messaggio che recita “è urgente, riguarda lei” è un potente catalizzatore. In molti casi, le vittime predilette sono gli anziani o le persone più vulnerabili, che non hanno familiarità con determinati mezzi.

Meglio tre volte cauti che una truffati: se si riceve un messaggio che invita a richiamare un numero “importante” per una prenotazione sanitaria che non si riconosce, è meglio bloccare il contatto, ignorare, cancellare e segnalare il messaggio. Le forze dell’ordine e i canali della polizia postale sono pronti a ricevere eventuali denunce. E, soprattutto, è bene diffidare dai prefissi 899, 893, 892, 894, 895 quando si tratta di comunicazioni che dovrebbero essere gratuite e istituzionali. Il credito, la tranquillità e i dati personali, sono un bene prezioso che va difeso.