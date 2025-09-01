I raggiri, soprattutto quelli online, sono sempre dietro l’angolo. Ne spuntano di nuovi e sono sempre più sofisticati e difficili da riconoscere. È il caso della nuova truffa del Mi Piace che sta mietendo non poche vittime tra gli utenti dei social media.

Questa frode sfrutta la promessa di guadagni facili in cambio di semplici azioni come mettere un Mi piace a post o video, ma nasconde un meccanismo ingannevole volto a sottrarre denaro e dati personali ai malcapitati che non si rendono conto che si tratta di un semplice truffa dalla quale stare alla larga.

Come funziona la truffa del Mi Piace e perché non è facile riconoscerla

La truffa del Mi Piace è abbastanza sofisticata da riuscire a trarre in inganno anche utenti che usano i social abitualmente e ne conoscono i meccanismi. Inizia con un messaggio o una pubblicità che invitano la vittima a entrare a far parte di in un gruppo WhatsApp o Telegram. Una volta entrati, i truffatori spiegano che basta lasciare un Mi Piace a determinati contenuti per ricevere un piccolo compenso in cambio, di solito viene detto che si tratta di qualche euro per ogni Like. Per rendere tutto più credibile e non fare scappare il malcapitato al primo sospetto, in un primo momento, le vittime ricevono effettivamente piccoli pagamenti. Questo contribuisce ad alimentare la fiducia nel sistema e a ritardare lo smascheramento del sistema.

Successivamente, viene proposto l’ingresso in programmi Vip che promettono guadagni molto più alti, ma richiedono un investimento iniziale. I truffatori chiedono bonifici di poche decine di euro, che vengono rimborsati con una piccola maggiorazione. Le richieste diventano poi sempre più ingenti, spesso con la scusa di sbloccare il pagamento del lavoro svolto. Alla fine, dopo aver effettuato un bonifico sostanzioso, il truffatore sparisce e diventa irreperibile.

Come riconoscere il raggiro e difendersi

Per proteggersi dalla truffa del Mi Piace e da altre che seguono meccanismi simili, è fondamentale adottare alcune precauzioni:

diffidare da offerte troppo allettanti : promesse di guadagni facili per azioni banali sono spesso segnali di un raggiro imminente;

: promesse di guadagni facili per azioni banali sono spesso segnali di un raggiro imminente; non fornire mai dati personali o bancari a sconosciuti o utilizzando piattaforme non ufficiali e certificate: i truffatori possono utilizzare queste informazioni per scopi fraudolenti;

a sconosciuti o utilizzando piattaforme non ufficiali e certificate: i truffatori possono utilizzare queste informazioni per scopi fraudolenti; evitare di cliccare su link sospetti : possono contenere malware o portare a siti di phishing;

: possono contenere malware o portare a siti di phishing; impostare le app di messaggistica per consentire l’aggiunta ai gruppi solo da parte dei propri contatti: questo riduce il rischio di essere inseriti in gruppi illeciti;

per consentire l’aggiunta ai gruppi solo da parte dei propri contatti: questo riduce il rischio di essere inseriti in gruppi illeciti; segnalare attività sospette alle autorità competenti: in caso di sospetto di truffa, è importante contattare la Polizia Postale o la Guardia di Finanza.

Se tutto questo non è bastato a evitare di cadere nella trappola, l’ultimo passo da compiere è presentare denuncia alle autorità competenti.

La truffa del Mi Piace è un chiaro esempio di come i truffatori sfruttino la familiarità degli utenti con i social media e la promessa di guadagni facili per perpetrare frodi. Essere consapevoli dei segnali di allarme e adottare comportamenti prudenti online sono le migliori difese contro queste minacce. Ricordate: se un’offerta sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è.