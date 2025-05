Ti è mai capitato di ricevere un messaggio da un numero sconosciuto che inizia con “Ciao! Ti ricordi di me?” o “Scusa, ti ho scritto per sbaglio”? Se ti sembra una semplice distrazione, fai attenzione: potresti essere nel mirino di una delle più insidiose truffe digitali degli ultimi mesi. Si chiama “wrong number scam”, ovvero “la truffa del numero sbagliato”, e sta dilagando a livello globale. A lanciare l’allarme è perfino l’FBI, che ha rilevato un’escalation di casi negli Stati Uniti e in altri Paesi, con danni economici anche molto gravi per le vittime. Dietro un messaggio apparentemente innocuo, infatti, si nasconde una strategia ben studiata, che punta a manipolare psicologicamente chi lo riceve per estorcere denaro o informazioni personali.

Come funziona la truffa del numero sbagliato

Il meccanismo è tanto semplice quanto efficace: il truffatore invia un messaggio su WhatsApp, Telegram o via SMS con il pretesto di aver contattato per errore la persona sbagliata. Il messaggio, scritto in modo amichevole e spesso in tono confidenziale, ha l’obiettivo di innescare una conversazione. Il contenuto varia: può essere un presunto errore nel numero per una prenotazione, un appuntamento saltato, o anche una domanda generica (“Ci vediamo domani al campo da golf, giusto?”).

Una volta che la vittima risponde, anche solo per cortesia o curiosità, il truffatore comincia a instaurare un dialogo. Nella maggior parte dei casi, la conversazione si trasforma gradualmente in una forma di social engineering: il truffatore si finge interessato, affabile, magari propone un’amicizia virtuale o una storia romantica. In alcuni casi viene introdotto anche un presunto investimento finanziario, ad esempio nel settore delle criptovalute, con promesse di guadagni rapidi e sicuri.

Secondo l’FBI, lo schema segue una logica ben precisa: colpire le emozioni della vittima, creare un rapporto di fiducia e poi presentare una proposta che sembra innocua ma che conduce a furti di identità, accesso a dati bancari o bonifici diretti verso conti esteri. Il tutto, partendo da un singolo messaggio inviato “per sbaglio”.

I consigli dell’FBI per proteggersi

L’FBI e diverse agenzie di cybersecurity hanno rilasciato una serie di indicazioni per difendersi da questa truffa, che si adatta sia a dispositivi Android che iOS. Il primo consiglio è tanto semplice quanto fondamentale: non rispondere a messaggi provenienti da numeri sconosciuti, soprattutto se contengono frasi vaghe o sembrano scritti per errore. Anche una risposta innocente può aprire la porta al raggiro.

Il secondo passo è segnalare e bloccare subito il numero, utilizzando le funzioni di sicurezza integrate nei sistemi di messaggistica. WhatsApp, ad esempio, consente di segnalare un contatto come spam in pochi tocchi. Inoltre, è importante non cliccare mai su link inviati da questi profili, anche se sembrano inoffensivi o simili a pagine legittime.

Un altro aspetto sottolineato dagli esperti riguarda la prudenza nelle conversazioni online: evitare di condividere informazioni personali, dati finanziari o fotografie sensibili con persone che non si conoscono realmente. Le truffe di questo tipo giocano proprio sull’empatia e sulla costruzione di un legame di fiducia: restare lucidi e diffidenti è spesso la miglior difesa.

Infine, in caso di sospetto, contattare le autorità o segnalare l’episodio alle piattaforme coinvolte è essenziale per limitare i danni e aiutare altre potenziali vittime. L’FBI invita anche a informare amici e familiari, soprattutto persone più vulnerabili o meno esperte con la tecnologia, che potrebbero cadere più facilmente in queste trappole digitali.