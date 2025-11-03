Dalla Lombardia arriva un allarme importante per l’ennesima truffa digitale, un raggiro sempre più sofisticato e invasivo. La tecnica utilizzata è quella del phishing, e si serve dei dati sensibili dei cittadini che richiedono delle prestazioni mediche attraverso il Sistema sanitario nazionale. A mettere in guardia sono gli enti istituzionale della Regione, invitando i cittadini a prestare massima attenzione.

Il raggiro inizia con l’invio di una falsa e-mail, che sembra essere inviata da una sedicente agenzia di recupero crediti. Attraverso questo messaggio, viene richiesto il pagamento di circa 40 euro su un conto corrente estero per servizi sanitari e farmaci erogati dal sistema regionale.

Ciò che rende la frode particolarmente inquietante e difficile da smascherare è che vengono elencate prestazioni e medicinali che risultano effettivamente prescritti al destinatario. Questo avviene attraverso una corrispondenza fra i dati contenuti nella mail e la cronologia sanitaria effettiva della persona.

I dettagli della truffa e come riconoscerla in tempo

La truffa della falsa e-mail è stata confermata anche dalla Regione Lombardia. In un avviso ufficiale si legge che “è in corso un sofisticato tentativo di frode a danno degli assistiti lombardi, tramite messaggi inviati da una presunta agenzia di recupero crediti che intima il pagamento di prestazioni sanitarie e di farmaci erogati tramite il Sistema Sanitario”. Anche qui si sottolinea come le prestazioni e i farmaci riportati nella comunicazione risultino essere stati “effettivamente prescritti al cittadino destinatario della comunicazione”.

Al momento, però, non è stata accertata finora una violazione dei sistemi centrali regionali o delle aziende sanitarie. Ecco allora che ci si domanda come gli autori della truffa siano venuti in possesso dei dati sensibili dei malcapitati. Pare una misteriosa fuga di informazioni che, almeno per ora, rimane senza spiegazione.

La e-mail, il tono ufficiale e persuasivo, l’elenco di farmaci e prestazioni attribuiti al destinatario sono le trappole che non sempre si riescono a individuare prima di caderci. Attenzione però alla richiesta di “regolarizzare la propria posizione fiscale” e alla presenza, nell’oggetto dell’espressione “Richiesta di saldo debito”. Se determinate frasi risultano familiari, è meglio agire con prudenza.

Come difendersi dalla truffa della falsa e-mail

Le autorità invitano a non rispondere all’e-mail, a non cliccare sui link o scaricare allegati e raccomandano di non fornire dati personali o bancari. Inoltre, occorre ricordare che, se si hanno dubbi, è bene contattare direttamente l’istituzione di competenza, per esempio la propria Azienda Sanitaria o la Regione, usando canali certi e non attraverso i contatti indicati nella mail sospetta.

La vicenda ha implicazioni che vanno al di là del semplice furto di denaro: il fatto che i dati sanitari di una persona siano utilizzati a fini fraudolenti introduce un elemento di vulnerabilità personale, di fiducia tradita, che tocca un tema molto sensibile come la salute. E quando il sistema sanitario — che dovrebbe essere protetto e rispettoso della privacy — viene preso di mira, la fiducia collettiva rischia di vacillare.

Si tratta di un campanello d’allarme per tutti noi. Non è più il caso di e-mail generiche che promettono vincite o che presentano notifiche fasulle. Sono messaggi che parlano di prestazioni che effettivamente sono state fatte e che si celano dietro a mittenti falsi ma credibili, che giocano sull’ansia della “posizione da regolarizzare”.

In un’epoca in cui i dati personali circolano rapidamente, la prudenza è d’obbligo: controllare, verificare, resistere all’impulso di cliccare subito. E, soprattutto, diffondere l’allerta tra familiari, amici e colleghi è la strategia migliore per evitare di cadere nell’ennesimo raggiro pericoloso.