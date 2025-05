Con l’arrivo dell’estate e la stagione delle partenze ormai in pieno fermento, anche i truffatori sembrano mettersi in viaggio… ma a caccia di vittime. Sempre più viaggiatori segnalano e-mail sospette ricevute pochi giorni prima della partenza, subito dopo aver prenotato il loro soggiorno online. Apparentemente provenienti da portali noti come Booking, queste comunicazioni chiedono di ripetere il pagamento perché “non andato a buon fine“. Ma dietro quella grafica familiare si nasconde una trappola ben congegnata. Il fenomeno è in netta crescita e riguarda in particolare chi prenota vacanze all’estero, magari distrattamente o con poca dimestichezza con la tecnologia. Ecco come funziona questa nuova truffa e cosa fare se ti capita.

Come funziona la nuova truffa delle prenotazioni online

Dopo aver effettuato una prenotazione su un sito ufficiale — spesso Booking, ma anche altri portali di viaggi — alcuni utenti ricevono una e-mail che simula in modo abbastanza convincente la grafica del sito utilizzato. Il messaggio annuncia che il pagamento non è andato a buon fine e invita a cliccare su un link per completare nuovamente la transazione.

Il momento è strategico: queste e-mail arrivano tipicamente pochi giorni prima della partenza, quando l’utente ha fretta, mille cose da organizzare e magari poca voglia di verificare ogni dettaglio. Cliccando sul link, però, non si viene indirizzati al portale originale, ma a un sito truffaldino che raccoglie dati personali e finanziari o, peggio ancora, ruba direttamente denaro attraverso un nuovo pagamento fasullo.

La truffa è una classica forma di phishing (come accaduto con la truffa di PagoPa), una tecnica sempre più raffinata in cui il truffatore si finge un ente affidabile per ottenere informazioni sensibili. In certi casi si parla anche di smishing, se il contatto avviene tramite SMS anziché via e-mail. I messaggi sono costruiti ad arte per sembrare autentici e fare pressione psicologica sull’utente.

Cosa fare se ricevi un’e-mail sospetta dopo aver prenotato un hotel

Se ricevi una comunicazione sospetta dopo aver prenotato una struttura online, il primo consiglio è semplice: non cliccare sul link. Anche se l’e-mail sembra autentica, prendi fiato e verifica. Controlla con attenzione l’indirizzo del mittente: spesso contiene piccoli errori o domini strani che tradiscono la falsificazione. Succede una cosa simile anche con la truffa del conto bancario. I portali ufficiali, inoltre, non chiedono mai di ripetere un pagamento via link esterno.

Nel dubbio, contatta direttamente l’hotel o utilizza la piattaforma con cui hai prenotato per verificare eventuali problemi reali. Mai rispondere all’e-mail o fornire dati personali e bancari. Se invece hai già cliccato o, peggio, hai inserito dati o effettuato un pagamento, contatta subito la tua banca e segnala l’accaduto a un’associazione di tutela dei consumatori.

In Emilia-Romagna, ad esempio, la Federconsumatori Rimini ha attivato un servizio di supporto dedicato. Chi si trova in difficoltà può chiamare lo 0541.779989 o il cellulare 353.4253442, oppure scrivere a truffeanziani@gmail.com. È utile anche denunciare il fatto alla Polizia Postale e fornire tutte le informazioni disponibili per contribuire alla lotta contro queste pratiche scorrette.

Per difendersi in modo più efficace, ricordati di:

usare solo i canali ufficiali per comunicare con hotel o banche;

per comunicare con hotel o banche; non cliccare su link sospetti;

su link sospetti; verificare sempre che l’ indirizzo web inizi con “https://”;

inizi con “https://”; consultare il sito AGCOM per controllare se il mittente SMS è un alias registrato.

Il fenomeno delle truffe legate ai viaggi colpisce tutti, ma è particolarmente insidioso per le persone sole, anziane o meno esperte. Per questo, informazione e prevenzione sono le armi più importanti. La vacanza deve essere un momento di relax, non l’inizio di un incubo informatico: occhi aperti, e buon viaggio.