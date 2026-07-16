Le truffe informatiche sfruttano anche eventi di attualità e situazioni che possono sembrare credibili agli occhi degli utenti . Una frode particolarmente insidiosa sta prendendo di mira chi viaggia con il treno, con un messaggio che promette un rimborso per un presunto ritardo di Trenitalia. La Polizia Postale ha lanciato un allarme dopo le numerose segnalazioni ricevute, invitando i cittadini a prestare la massima attenzione ai messaggi che contengono link e richieste di dati personali o bancari. I cybercriminali sfruttano il fatto che spesso sulle linee ferroviarie si sono verificati disagi e che la probabilità che molti passeggeri abbiano realmente diritto a indennizzi a causa di un ritardo è alta. Questo rende la truffa particolarmente insidiosa, perché il messaggio appare plausibile e può convincere anche utenti esperti a cliccare sul collegamento.

Cos’è la truffa del rimborso del treno in ritardo

La truffa del rimborso del treno in ritardo è un chiaro caso di smishing, il phishing che avviene tramite un messaggio sul telefono, consiste appunto nell’invio di un SMS che sembra provenire da Trenitalia e informa il destinatario di avere diritto a un risarcimento economico per il ritardo di un viaggio. Nel messaggio è presente un collegamento che invita a richiedere rapidamente il rimborso attraverso una pagina web che riproduce l’aspetto del sito ufficiale dell’azienda ferroviaria.

Una volta aperto il link, all’utente viene richiesto di compilare un modulo con alcune informazioni personali e, successivamente, di inserire i dati della propria carta di pagamento. Può anche capitare che venga richiesto il pagamento di una piccola somma, per esempio 1,50 euro, presentata come una presunta “commissione di verifica” necessaria per ricevere il rimborso di circa 15 euro. In realtà, questa operazione serve esclusivamente a sottrarre i dati della carta, che finiscono direttamente nelle mani dei truffatori.

Alcuni dettagli possono però aiutare a riconoscere la frode. Spesso nel messaggio ci sono errori grammaticali, indirizzi web con domini insoliti o leggermente modificati rispetto a quello ufficiale, richieste di pagamento per ottenere un rimborso e un tono che spinge ad agire con urgenza.

È importante ricordare che i rimborsi per ritardi ferroviari possono essere richiesti esclusivamente attraverso i canali ufficiali di Trenitalia, come il sito web, l’app o gli sportelli autorizzati. Nessuna azienda seria richiede l’inserimento dei dati della carta tramite un link ricevuto via SMS per ottenere un indennizzo.

Come difendersi dalle truffe via SMS

Difendersi dalle truffe via SMS significa adottare alcune semplici ma fondamentali precauzioni. La prima regola è non cliccare mai sui collegamenti contenuti in messaggi inattesi, soprattutto quando promettono premi, rimborsi o richiedono un’azione immediata. In caso di dubbio, è sempre preferibile digitare manualmente l’indirizzo del sito ufficiale dell’azienda o utilizzare direttamente la relativa applicazione.

Un altro consiglio è verificare attentamente il dominio del sito. I criminali informatici utilizzano spesso indirizzi molto simili a quelli autentici, modificando una sola lettera oppure impiegando estensioni insolite. Anche eventuali errori di ortografia, traduzioni approssimative o formattazioni poco curate rappresentano segnali che possono indicare una comunicazione fraudolenta.

È inoltre fondamentale non condividere mai dati sensibili, credenziali di accesso, codici OTP o informazioni relative alla carta di pagamento tramite link ricevuti via SMS o e-mail. Le aziende e gli istituti di credito non richiedono normalmente queste informazioni attraverso messaggi non richiesti.

Nel caso in cui si sia già cliccato sul link e inserito i dati della carta, è consigliabile contattare immediatamente la propria banca per bloccare lo strumento di pagamento e monitorare eventuali movimenti sospetti. È opportuno inoltre segnalare l’accaduto alla Polizia Postale, contribuendo così a limitare la diffusione della campagna fraudolenta e a proteggere altri utenti.