Una fotografia davanti a un monumento, la borsa appoggiata accanto a sé e pochi secondi trascorsi a guardare lo schermo dello smartphone: una situazione normalissima durante una giornata da turisti può trasformarsi nell’occasione perfetta per un furto. È quanto accaduto nel cuore di Roma, dove la Polizia ha sorpreso due complici mentre approfittavano proprio della distrazione creata da un selfie per impossessarsi di una borsa e farla rapidamente passare di mano. Una tecnica semplice, che non richiede particolari espedienti: sfrutta soprattutto l’attenzione della vittima concentrata altrove. Ecco come funziona quella che è stata ribattezzata trappola del selfie e quali comportamenti possono ridurre il rischio.

Trappola del selfie, come funziona il furto

I responsabili individuano persone impegnate a scattare fotografie e aspettano che, per mettersi in posa, lascino momentaneamente una borsa o un altro oggetto personale su un muretto, una panchina o comunque a poca distanza.

È quello che, secondo la ricostruzione della Polizia, è avvenuto a largo Gaetana Agnesi, uno dei punti panoramici più frequentati dai turisti nell’area del Colosseo. Gli agenti del Nucleo PolMetro hanno notato due uomini muoversi tra i visitatori e hanno deciso di seguirne gli spostamenti.

I due avrebbero infine concentrato l’attenzione su due donne intente a fotografarsi. Una di loro aveva appoggiato la propria borsa su un muretto: è stato sufficiente quel breve intervallo perché uno dei due si avvicinasse e la prendesse.

Il passaggio della borsa al complice

C’è poi un secondo elemento importante nella tecnica osservata dagli agenti: il cosiddetto passaggio di sponda. Dopo aver preso la borsa, infatti, il primo uomo non l’avrebbe conservata con sé, ma l’avrebbe immediatamente consegnata al complice. Un passaggio rapido che consente a chi materialmente sottrae l’oggetto di non essere più trovato in possesso della refurtiva e permette alla coppia di separarsi tra la folla.

In questo caso, però, l’intera sequenza si è svolta sotto gli occhi dei poliziotti. Gli agenti sono intervenuti recuperando la borsa e arrestando un 25enne di nazionalità algerina per furto con destrezza. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, mentre il secondo uomo è riuscito ad allontanarsi. L’episodio rientra in una più ampia attività del Nucleo PolMetro contro i reati predatori nella Capitale: nello stesso bilancio operativo sono stati complessivamente segnalati sei arresti, relativi a diversi episodi e modalità di furto.

Perché i turisti sono bersagli facili

Luoghi affollati, stazioni, mezzi pubblici e grandi attrazioni turistiche offrono condizioni favorevoli ai furti con destrezza. Non necessariamente perché venga utilizzata una tecnica particolarmente elaborata, ma perché le persone sono spesso concentrate su altro: una fotografia, una mappa, il telefono o semplicemente ciò che stanno visitando.

Nel caso del selfie, c’è un ulteriore elemento: per ottenere l’inquadratura desiderata può capitare di appoggiare momentaneamente borse e zaini, convinti che pochi secondi non siano sufficienti perché qualcuno riesca a portarli via. L’area del Colosseo è peraltro interessata da controlli rafforzati proprio contro furti e altri fenomeni di microcriminalità. Nei mesi precedenti le forze dell’ordine avevano già effettuato numerosi interventi nella zona di largo Gaetana Agnesi.

Come difendersi dalla trappola del selfie

L’accorgimento principale quello di non separarsi dai propri oggetti personali mentre si scattano fotografie, soprattutto nei luoghi molto affollati. Borse e zaini dovrebbero rimanere chiusi e possibilmente indossati; portafogli, documenti e smartphone non andrebbero lasciati nelle tasche esterne facilmente accessibili. Se per una fotografia è necessario liberarsi momentaneamente di qualcosa, è preferibile affidarlo a una persona del proprio gruppo anziché appoggiarlo a terra, su un muretto o su una panchina.

Conviene inoltre prestare attenzione non soltanto a chi si trova immediatamente accanto alla borsa, ma anche a eventuali complici: il caso romano mostra infatti quanto velocemente la refurtiva possa passare da una persona all’altra. La precauzione più importante è evitare che quei pochi secondi trascorsi davanti all’obiettivo per scattare un selfie diventino anche pochi secondi durante i quali borsa, zaino o valigia rimangono completamente incustoditi.