Un sms apparentemente inviato da un circuito di pagamento, una telefonata da parte di un sedicente carabiniere e la richiesta urgente di mettere al sicuro il proprio denaro: è lo schema della truffa che ha colpito una donna di 47 anni di Camerino, in provincia di Macerata, che è stata convinta a effettuare due bonifici istantanei per un totale di 32.900 euro.

Il caso, ricostruito dai carabinieri di Tolentino, è un esempio sempre più diffuso di smishing, la frode che utilizza messaggi e tecniche di manipolazione psicologica per sottrarre denaro alle vittime inconsapevoli del pericolo che stanno correndo.

Truffa dell’sms e della telefonata: come funziona

La truffa sarebbe iniziata con un sms sul cellulare della donna, apparentemente proveniente da Nexi. Il messaggio segnalava un presunto bonifico e invitava la destinataria a confermare l’operazione oppure a contattare un numero per bloccarla. Poco dopo è arrivata una telefonata: dall’altra parte della linea un uomo si è presentato come appartenente alle forze dell’ordine.

Il falso carabiniere avrebbe spiegato alla donna che era in corso un’indagine per presunte operazioni sospette e che, per consentire i necessari controlli, era indispensabile trasferire immediatamente il denaro su un presunto “conto sicuro”. Preoccupata dalla situazione e rassicurata dall’interlocutore, la 47enne ha eseguito due bonifici istantanei, uno da 14.900 euro e l’altro da 18mila euro. Solo successivamente ha compreso di essere stata vittima di una truffa.

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno analizzato i flussi finanziari e ricostruito il percorso delle somme. L’indagine ha portato all’identificazione di tre persone, risultate intestatarie dei conti sui quali era confluito il denaro. È stato inoltre disposto il sequestro preventivo di 18.500 euro, ancora presenti su uno dei conti interessati.

Cos’è la truffa dello smishing

Il termine smishing nasce dall’unione di sms e phishing. Il principio è quello di sfruttare un messaggio apparentemente credibile per spingere la vittima a compiere un’azione: cliccare su un link, chiamare un numero o fornire dati personali e bancari.

In questo caso il raggiro è stato particolarmente insidioso perché ha combinato due elementi: l’allarme per una presunta operazione bancaria e la telefonata di una persona che si è presentata come rappresentante delle forze dell’ordine.

I truffatori fanno spesso leva su urgenza, paura e autorità. La vittima viene spinta ad agire immediatamente, senza avere il tempo di verificare la reale identità dell’interlocutore.

Come difendersi da questo tipo di truffe

La prima regola è non agire d’impulso. Banche, Poste e forze dell’ordine non chiedono normalmente di trasferire denaro su un “conto sicuro” tramite una telefonata ricevuta improvvisamente.

In presenza di un sms sospetto è importante non cliccare sui link e non utilizzare i numeri telefonici indicati nel messaggio. Per verificare un’anomalia bisogna contattare direttamente la propria banca o il servizio interessato attraverso i canali ufficiali.

È inoltre fondamentale non comunicare mai per telefono password, codici otp, credenziali bancarie o altri dati sensibili. Anche quando il numero visualizzato sembra autentico, può essere utilizzato lo spoofing, una tecnica che permette di mascherare l’identità reale del chiamante.

Se si sospetta di essere stati truffati, occorre contattare immediatamente la banca per tentare di bloccare le operazioni e rivolgersi alle forze dell’ordine. La polizia postale mette inoltre a disposizione strumenti per le segnalazioni online, mentre per situazioni urgenti resta necessario contattare direttamente i numeri di emergenza.

Il caso di Camerino dimostra quanto queste frodi possano essere sofisticate: spesso non basta riconoscere un sms sospetto, perché il raggiro prosegue con telefonate e false rassicurazioni. La difesa più efficace resta quindi fermarsi, verificare e ricordare una regola fondamentale: nessuna vera autorità chiederà di spostare i propri risparmi su un conto indicato al telefono.