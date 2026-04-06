Negli ultimi mesi si sta diffondendo una nuova e insidiosa truffa che si basa sul phishing e che chiama in causa un fantomatico Spid “inattivo”. È l’ennesimo raggiro che, questa volta, colpisce gli utenti di Poste Italiane. Si tratta di un fenomeno in crescita e sempre più sofisticato, capace di ingannare anche gli utenti più esperti.

I cybercriminali inviano delle e-mail che simulano comunicazioni ufficiali di Poste Italiane, invitando a riattivare un presunto Spid disattivato. Il messaggio appare credibile e spinge l’utente a inserire le proprie credenziali su siti contraffatti, con l’obiettivo di sottrarre dati personali e bancari. Se non si fa molta attenzione, il rischio di cadere nella trappola è molto elevato.

Come funziona la truffa ai danni di Poste

problemi con il proprio accesso tramite le credenziali ufficiali, spesso collegati al recente passaggio a un sistema a pagamento. Viene quindi richiesto di “riattivare” l’account tramite un link, inserendo username, password e, in alcuni casi, dati della carta Il meccanismo della truffa dello Spid “inattivo” è semplice, ma efficace. La vittima riceve una e-mail che segnalatramite le credenziali ufficiali, spesso collegati al recente passaggio a un sistema a pagamento. Viene quindi richiesto di “riattivare” l’account tramite un link, inserendo username, password e, in alcuni casi, dati della carta Postepay

Una variante particolarmente ingegnosa è quella del cosiddetto “nuovo telegramma”: un messaggio che simula la ricezione di una comunicazione ufficiale, completa di codice identificativo falso. Anche in questo caso, cliccando sul link si finisce su una pagina clone progettata per rubare informazioni sensibili. L’obiettivo finale è chiaro: ottenere accesso ai conti correnti o svuotare le carte prepagate.

Perché la truffa è così efficace

Il successo di questa campagna è legato a diversi fattori. In primo luogo, sfrutta la fiducia degli utenti verso un servizio molto diffuso come quello offerto da Poste Italiane. Inoltre, il recente passaggio dello Spid da gratuito a pagamento — circa 6 euro annui — ha creato un contesto ideale per rendere credibili questo tipo di comunicazioni.

Come evidenziato anche da altre fonti autorevoli, gli attacchi di phishing stanno diventando sempre più sofisticati: le e-mail sono curate nei minimi dettagli, prive di errori e spesso indistinguibili da quelle ufficiali. In alcuni casi, i truffatori utilizzano persino indirizzi apparentemente plausibili o domini che imitano quelli reali, rendendo ancora più difficile riconoscere l’inganno.

Come difendersi da questo tipologia di truffa

dati sensibili o azioni urgenti. Poste Italiane, infatti, non chiede mai credenziali o informazioni bancarie tramite messaggi di posta elettronica, sms o telefono. Nonostante la crescente complessità delle truffe online , esistono alcune regole fondamentali per proteggersi. La prima è non fidarsi delle e-mail che richiedono. Poste Italiane, infatti, non chiede mai credenziali o informazioni bancarie tramite messaggi di posta elettronica, sms o telefono.

È fondamentale evitare di cliccare sui link presenti nei messaggi sospetti e accedere ai servizi solo digitando manualmente l’indirizzo ufficiale nel browser. In caso di dubbio, comunque, è sempre consigliabile contattare direttamente il servizio clienti o segnalare la comunicazione sospetta.

Il raggiro dello Spid “inattivo” si inserisce in un contesto più ampio di aumento delle truffe digitali. Nel 2026 il phishing si conferma una delle principali minacce informatiche, con tecniche sempre più mirate e personalizzate.

Questa evoluzione dimostra che la sicurezza online non dipende solo dagli strumenti tecnologici, ma anche dalla consapevolezza degli utenti. Riconoscere i segnali di un raggiro e adottare comportamenti prudenti resta la difesa più efficace contro attacchi sempre più sofisticati.