Riconoscere la voce di un figlio al telefono è qualcosa di istintivo, ma oggi questa certezza non basta a mettersi al riparo dalle truffe. Grazie all’intelligenza artificiale, i malintenzionati possono riprodurre il timbro vocale di una persona e utilizzarlo per convincere genitori e familiari a inviare denaro. È quanto accaduto a Treviso, quando una madre ha ricevuto una telefonata apparentemente proveniente dalla figlia in difficoltà. Un esperimento condotto all’Università di Firenze ha mostrato quanto possa essere convincente una voce generata artificialmente. Per difendersi non occorre essere esperti di tecnologia: una semplice domanda, concordata in anticipo tra familiari, può aiutare a smascherare l’inganno.

Come funziona la truffa telefonica della voce clonata

Il telefono squilla e dall’altra parte della cornetta qualcuno racconta di aver avuto un incidente, di trovarsi in difficoltà economiche o di essere coinvolto in una situazione che richiede un intervento immediato. A rendere credibile la storia è la voce di chi parla, apparentemente identica a quella di una persona cara.

È un’evoluzione della tradizionale truffa del familiare in difficoltà, nella quale i criminali sfruttano la preoccupazione della vittima per ottenere denaro. La differenza è che, attraverso l‘intelligenza artificiale generativa, oggi riescono anche a imitare le caratteristiche vocali della persona di cui hanno assunto l’identità.

Il fenomeno era già emerso alcuni anni fa negli Stati Uniti, dove una madre aveva ricevuto una telefonata durante la quale credeva di aver sentito la figlia vittima di un rapimento. Il caso aveva richiamato l’attenzione sui rischi della truffa della voce clonata con l’intelligenza artificiale.

L’esperimento dell’Università di Firenze sulla clonazione vocale

A occuparsi dei rischi legati alla riproduzione artificiale della voce è stato anche Filippo Zatti, docente di Diritto dell’economia all’Università di Firenze, nell’ambito di un progetto di ricerca dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale, economia e diritto.

Il professore ha sperimentato la generazione artificiale della propria voce attraverso il progetto BABELing, verificando quanto una riproduzione sintetica possa risultare simile all’originale. La tecnologia può attribuire a una persona parole che non ha mai pronunciato, conservando caratteristiche riconoscibili del suo modo di parlare.

Il rischio riguarda anche chi utilizza quotidianamente i social network. Video, interviste e altri contenuti pubblicati online possono infatti contenere registrazioni vocali accessibili a estranei. La clonazione della voce rappresenta soltanto uno degli aspetti delle frodi digitali di nuova generazione. Esistono anche tentativi di truffa che sfruttano l’intelligenza artificiale per sottrarre credenziali e account di posta elettronica.

Quale domanda fare per riconoscere la truffa del finto figlio

Una risposta sbagliata a una domanda apparentemente banale potrebbe far emergere l’inganno. Il consiglio è chiedere qualcosa che soltanto il vero familiare dovrebbe conoscere, evitando informazioni facilmente reperibili sui social network.

Ancora meglio sarebbe stabilire preventivamente una parola d’ordine da utilizzare in caso di emergenza. Una sorta di codice familiare, da custodire con la stessa attenzione riservata a una password.

Se durante una telefonata sospetta qualcuno si presenta come un figlio o un nipote e sostiene di avere bisogno di denaro, è possibile chiedergli quale sia la parola concordata, senza suggerire la risposta. Il sistema non offre una protezione infallibile, ma aggiunge un elemento di verifica indipendente dalla somiglianza della voce.

La precauzione più importante rimane comunque interrompere la conversazione e chiamare direttamente il familiare utilizzando il recapito già salvato nella propria rubrica.

I segnali da non sottovalutare durante una telefonata

La Federal Trade Commission, l’autorità statunitense che si occupa anche della tutela dei consumatori, ha dedicato specifici avvisi alle frodi familiari realizzate attraverso la clonazione vocale.

Tra i campanelli d’allarme figurano le richieste di pagamenti difficilmente recuperabili, come trasferimenti di denaro, acquisti di buoni regalo o versamenti in criptovalute. Anche il tentativo di convincere l’interlocutore a non coinvolgere altre persone dovrebbe destare sospetti.

Cosa fare se si è già inviato denaro ai truffatori

Quando ci si accorge dell’inganno dopo aver effettuato un pagamento, è importante intervenire immediatamente. La prima cosa da fare è contattare la propria banca attraverso i recapiti ufficiali, segnalando l’accaduto e chiedendo se sia ancora possibile bloccare l’operazione o recuperare la somma trasferita.

È inoltre opportuno conservare le prove, come il numero utilizzato per la chiamata, eventuali messaggi ricevuti e le ricevute dei pagamenti, per poi presentare denuncia alle forze dell’ordine. Il recupero del denaro non è garantito, soprattutto quando il pagamento è stato disposto personalmente dalla vittima.

La diffusione dell’intelligenza artificiale rende quindi necessario cambiare alcune abitudini. Una voce riconoscibile non costituisce più, da sola, una prova dell’identità di chi ci sta parlando. Concordare una parola d’ordine e verificare personalmente ogni richiesta insolita di denaro sono accorgimenti che possono proteggere l’intera famiglia.