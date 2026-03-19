Le truffe via internet, servizi di messaggistica e telefono sono all’ordine del giorno e i malintenzionati sono sempre all’opera per ideare nuovi metodi per rubare dati e soldi alle potenziali vittime. Una frode, che ha già colpito diverse persone, consente ai cyber criminali di impossessarsi delle informazioni sensibili e personali anche se un telefono è spento.

Come si rubano dati in 45 secondi

La truffa del telefono spento colpisce gli smartphone Android, in particolare quelli dotati di chip MediaTek. Il problema è stato identificato dal team Donjon di Ledger, specializzato nella sicurezza hardware, e potrebbe rappresentare una seria minaccia per la privacy degli utenti.

In pratica i cyber criminali riuscirebbero ad accedere ai dati personali in appena 45 secondi, addirittura quando il dispositivo è spento.

La frode sfrutta una falla nel sistema Trustonic TEE, utilizzato per proteggere i dati sensibili come PIN, credenziali di accesso e informazioni sui wallet di criptovalute. Il Trustonic TEE è progettato per garantire una protezione dei dati durante l’elaborazione di informazioni sensibili, ma i ricercatori sono riusciti a bypassare questa sicurezza.

Il test è stato effettuato su un dispositivo CMF Phone 1 collegato a un laptop. I ricercatori sono riusciti a recuperare il PIN, decifrare l’archiviazione e perfino estrarre la seed phrase dei wallet crypto in meno di un minuto.

I malintenzionati, sfruttando la vulnerabilità del sistema, possono quindi ottenere informazioni riservate senza che l’utente se ne accorga e senza necessità di sbloccare il dispositivo in circa 45 secondi.

Per tutelarsi, è necessario installare gli aggiornamenti di sicurezza che correggono il problema, appena vengono resi disponibili.

I rischi della truffa del telefono spento e come proteggersi

I truffatori, accedendo alle informazioni del telefono, riescono a ottenere il PIN, le credenziali bancarie, i dettagli dei wallet di criptovalute e tutte le informazioni e i documenti contenuti nel dispositivo.

Potendo entrare nello smartphone anche quando è spento, i malintenzionati non hanno bisogno di far compiere alcuna azione alla vittima, per esempio cliccare in un link o inserire dei dati su un form.

Per ridurre al minimo il rischio che qualcuno riesca a entrare nel proprio telefono, è assolutamente prioritario aggiornare il dispositivo non appena sono disponibili aggiornamenti di sicurezza.

Bisogna fare attenzione anche alle applicazioni che si installano e alle fonti da cui provengono, in modo da ridurre il rischio di incorrere in attacchi tramite software maligno.

Se il telefono è molto vecchio e non riceve più aggiornamenti, si può valutare di cambiarlo o di eliminare le informazioni sensibili o i dettagli su carte di credito o di debito e dati bancari, pin etc.

Si ricorda che i dispositivi più vulnerabili sono quelli che utilizzano i processori MediaTek con il sistema Trustonic TEE, in particolare quindi quelli di fascia media e bassa.

In ogni caso, per evitare in generale di cadere vittima di casi di phishing, è bene: evitare di usare password comuni che possono essere indovinate in pochi secondi; attivare l’autenticazione a due fattori (2FA) per proteggere gli account anche se i truffatori ottengono la tua password; essere cauti con le chiamate e i messaggi sospetti e non fornire mai informazioni personali o codici a sconosciuti o cliccare su link ambigui; se si pensa di essere stato vittima di una truffa, meglio contattare immediatamente la Polizia Postale.