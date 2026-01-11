Una truffa particolarmente elaborata rischia di rubare dati sensibili che possono essere usati per creare false identità, raggiri e azioni criminali ai danni della vittima. La nuova frode ha pre protagonista la tessera sanitaria e punta a mettere ansia e preoccupazione nel caso non venga rinnovata con urgenza.

Come funziona la truffa della tessera sanitaria

A segnalare la diffusione della nuova truffa della tessera sanitaria è stata l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID). La frode punta ad appropriarsi dei dati personali degli utenti segnalando una presunta scadenza della tessera sanitaria.

Il raggiro ha inizio con la ricezione di un’e-mail dal tono allarmante che fa leva sulle preoccupazioni dei cittadini di non poter più avere accesso alle prestazioni sanitarie. La truffa è un chiaro caso di phishing e sfrutta loghi e nomi del Sistema Tessera Sanitaria e del Ministero della Salute”. Il Ministero e il reparto sicurezza del MEF sono già stati avvertiti ed è già stata avanzata la richiesta di dismissione del dominio falso.

Nell’e-mail si legge che la propria tessera sanitaria è in scadenza imminente. “Per assicurare la continuità delle prestazioni mediche – c’è scritto nel messaggio – ti raccomandiamo di procedere alla richiesta di una nuova tessera tempestivamente. In questo modo potrai mantenere attivi i tuoi benefici e le tue prestazioni sanitarie continueranno a essere garantite senza soluzione di continuità”.

Per rinnovare tempestivamente la tessera, viene ovviamente suggerito alla vittima di seguire il link allegato all’e-mail in cui fornire i dati dell’intestatario della tessera. “Tutti i campi contrassegnati con un asterisco sono obbligatori per completare la richiesta. Per evitare interruzioni nell’assistenza sanitaria e nell’accesso ai servizi, è importante rinnovare la tessera prima della scadenza”, è il falso avviso.

I dati che vengono richiesti sono: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, codice postale, città, numero di telefono e indirizzo e-mail. Informazioni sensibili che potrebbero rivelarsi deleterie per la sicurezza e la privacy degli utenti.

Come individuare la truffa e difendersi

I modi per difendersi dalla truffa della tessera sanitaria sono quelli classici del phishing. Mai inserire dati personali tramite un link proveniente da un’e-mail non verificata, controllare sempre l’indirizzo dal quale arriva il messaggio e andare direttamente sul sito ufficiale dell’azienda o dell’istituzione a cui l’e-mail fa riferimento, senza seguire il percorso indicato nel messaggio.

Nel caso specifico della tessera sanitaria, il sito a cui rimanda la falsa mail riproduce in modo preciso l’ente ufficiale. Bisogna però ricordare che, anche se la tessera sanitaria dovesse scadere realmente, in Italia le prestazioni sanitarie continuano a essere erogate senza problemi.

Inoltre, è importante sapere che in prossimità della scadenza della tessera, è direttamente l’Agenzia delle Entrate a occuparsi dell’invio in automatico a casa del nuovo documento. I cittadini non devono fare nulla.

Se si ricevono e-mail che chiedono dati e possono risultare sospette, è sempre bene segnalarle alla polizia postale e all’azienda o istituzione da cui dovrebbero provenire. Le frodi che usano loghi noti e affidabili sono sempre di più quindi è bene fare molta attenzione e controllare la veridicità della richiesta andando sui siti ufficiali e contattando il servizio clienti.