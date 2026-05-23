Centinaia di euro che spariscono in pochi minuti, gruppi organizzati che si muovono tra turisti e passanti, finti giocatori che simulano vincite facili per attirare nuove vittime: la truffa delle tre campanelle continua a diffondersi nei centri storici italiani e non riguarda più soltanto alcune zone isolate o mercatini di periferia. Oggi il fenomeno interessa piazze turistiche, vie dello shopping e luoghi affollati di diverse città, da Roma a Milano, passando per Napoli, Firenze e Venezia.

Sembra un semplice gioco di strada ma è un sistema ben organizzato, che esiste da decenni e che fa incassare migliaia di euro al giorno ai truffatori che sfruttano distrazione, curiosità e ingenuità dei passanti. Negli ultimi mesi le forze dell’ordine hanno intensificato controlli e interventi, soprattutto nelle aree più frequentate dai turisti stranieri.

Cos’è la truffa delle tre campanelle

Funziona così: un uomo sistema tre campanelle o tre piccoli contenitori (come dei bicchierini di carta capovolti) su un tavolino improvvisato, oppure su una scatola pieghevole. Sotto una delle campanelle viene nascosta una pallina. A quel punto il truffatore inizia a muovere rapidamente gli oggetti chiedendo ai presenti di indovinare dove si trovi la pallina.

La scena è studiata per sembrare innocua e piuttosto… folkloristica. Attorno al “banco” si crea velocemente un piccolo gruppo di persone che osserva, ride e commenta. In realtà molti di quei presenti fanno parte della stessa organizzazione. La truffa inizia proprio con un spettacolo improvvisato che sembra spontaneo e sicuro. Chi osserva pensa di avere davanti un semplice gioco di abilità, ma il risultato è già deciso in partenza.

Come agiscono le bande organizzate

Dietro il gioco delle tre campanelle spesso non c’è un singolo truffatore isolato: in molte città operano infatti gruppi organizzati con ruoli precisi e una gestione quasi “aziendale” del territorio. C’è chi manovra le campanelle, chi controlla l’arrivo delle forze dell’ordine e chi si finge turista o passante qualunque. Alcuni complici simulano vincite facili per convincere nuove persone a partecipare. Altri restano ai margini per evitare foto e video oppure per bloccare eventuali discussioni con le vittime.

La tecnica più comune consiste nel mostrare inizialmente alcune false vincite da pochi euro. Quando il passante si convince di aver capito il movimento della pallina, aumenta la puntata. È in quel momento che il truffatore usa velocità di mano e tecniche da prestigiatore per spostare la pallina senza farsene accorgere. Chi partecipa crede di aver perso per distrazione o inesperienza, senza rendersi conto che il gioco è manipolato, dall’inizio alla fine.

Perché i turisti sono le vittime principali

Le bande scelgono quasi sempre aree ad alta presenza turistica. Le persone in vacanza sono più rilassate, meno attente ai rischi e spesso non conoscono bene il fenomeno. Inoltre, in luoghi molto affollati, diventa più difficile capire chi faccia realmente parte del gruppo dei truffatori. Le zone turistiche più affollate sono spesso terreno fertile anche per altri reati rapidi e difficili da individuare, come dimostra il caso di Roma, dove un borseggiatore è stato filmato in diretta e arrestato. Il caos delle piazze turistiche aiuta i complici a mescolarsi tra la folla e a sparire rapidamente dopo aver incassato il denaro.

Molti turisti vengono attratti anche dalla curiosità: vedono persone che sembrano vincere facilmente e pensano di poter fare lo stesso. Bastano pochi secondi perché la situazione degeneri e il denaro sparisca. In alcuni casi, secondo quanto riportato da diverse cronache locali, attorno a queste attività illegali si sono verificati anche momenti di tensione, discussioni e persino risse tra gruppi rivali per il controllo delle zone più redditizie.

Il trucco psicologico che fa cadere nella trappola

La forza della truffa delle tre campanelle non è soltanto nella velocità delle mani, ma soprattutto nella manipolazione psicologica. I truffatori sfruttano alcuni meccanismi molto comuni: la fretta, l’effetto gruppo e l’illusione di poter guadagnare soldi facilmente. Quando una persona vede altri partecipare senza paura, tende automaticamente a fidarsi di più.

Anche il ritmo è studiato nei dettagli. Tutto avviene velocemente: le campanelle si muovono, qualcuno urla di aver vinto, altri ridono o protestano. Nel caos generale la vittima perde lucidità e prende decisioni impulsive. È lo stesso principio usato in molte altre truffe di strada, come il trucco delle monetine: così ti rubano la borsa: creare pressione emotiva e distrazione per impedire alla vittima di reagire lucidamente.

Come difendersi dalla truffa delle campanelle

Il consiglio più importante è semplice: non partecipare mai. Anche quando il gioco sembra facile o quando qualcuno davanti a noi sembra vincere davvero, bisogna pensare che il risultato è manipolato. Le forze dell’ordine ricordano inoltre di evitare discussioni dirette con i gruppi organizzati, soprattutto in situazioni molto affollate. Se si assiste a scene sospette, la soluzione più sicura è allontanarsi e segnalare la presenza alla Polizia.