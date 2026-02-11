Le truffe online sono sempre più insidiose e usano tutti i mezzi per ingannare le vittime. L’obiettivo è quello di creare fiducia o pressione, per esempio promettendo guadagni facili oppure creando il timore di un pagamento imminente da bloccare. Tra le varie frodi se ne sta diffondendo una molto elaborata: la truffa del Truman Show.

Cos’è la truffa del Truman Show

La società di cybersecurity Check Point ha segnalato che è in circolazione una nuova frode finanziaria online chiamata OPCOPRO, ribattezzata anche “truffa The Truman Show”.

Il riferimento è al noto film con Jim Carrey, in cui il protagonista viveva a sua insaputa una realtà interamente ideata a tavolino dai registi dello show.

La frode OPCOPRO realizza qualcosa di simile, i cybercriminali costruiscono un intero ecosistema digitale fittizio per intrappolare l’utente. Il meccanismo si basa sulla creazione di false comunità di investitori popolate quasi esclusivamente da chatbot.

Con questo schema, vengono simulate delle interazioni umane coerenti su piattaforme di messaggistica, per esempio su WhatsApp, che portano l’utente a riporre fiducia nei presunti esperti finanziari.

Credendo di affidarsi a veri consulenti, le vittime scaricano applicazioni fraudolente presenti anche sugli store ufficiali di Google e Apple. Queste applicazioni però non investono il denaro dell’utente ma lo sottraggono attraverso falsi collocamenti che promettono rendimenti irrealistici.

Un altro rischio per la vittima è che gli hacker si approprino di dati sensibili tramite procedure di verifica dell’identità. Una volta ottenuti documenti e dati biometrici, i criminali possono compiere furti d’identità, clonazione di numeri telefonici e accessi non autorizzati a sistemi aziendali.

La truffa inizia con la ricezione di un SMS apparentemente proveniente da un istituto finanziario noto, come Goldman Sachs, in cui si promettono rendimenti azionari del 70%.

Cliccando sui link contenuti nel messaggio si viene trasferiti in un gruppo WhatsApp privato in cui la vittima viene accolta da due figure che fingono di essere esperti di trading autorevoli.

Il gruppo di messaggistica è in realtà popolato quasi interamente da bot automatizzati, che celebrano i loro presunti guadagni.

Dopo aver costruito un rapporto di fiducia con le potenziali vittime, i truffatori invitano l’utente a scaricare l’applicazione OPCOPRO. Una volta installata, all’utente viene chiesto di attivare il presunto conto di investimento e completare il processo noto come KYC, acronimo di Know Your Customer.

In ambito finanziario questa procedura è obbligatoria per verificare l’identità del cliente e prevenire il riciclaggio. Alla vittima viene quindi chiesto di caricare la foto di un documento di identità e un selfie da scattare in tempo reale per provare di essere una persona fisica. Con questi dati in mano, i criminali ottengono il controllo totale dell’identità delle ignare vittime.

Come difendersi dalla truffa del Truman Show

Per difendersi dalla truffa online, è importante controllare gli elenchi della Consob e cercare online i nomi delle società e dei professionisti che sono citati nel messaggio.

Non cliccare mai su un link di cui non si conosce la provenienza e non inserire mai online propri dati bancari e personali.

È inoltre bene ricordarsi di diffidare sempre da chi promuove presunti guadagni facili e investimenti con rendimenti troppo alti.