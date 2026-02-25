Negli ultimi giorni si moltiplicano le segnalazioni di una nuova truffa su WhatsApp che colpisce chi ha appena prenotato un viaggio online. A lanciare l’allarme è stata la Polizia Postale, che ha invitato gli utenti a prestare la massima attenzione a messaggi apparentemente innocui ma in realtà studiati nei minimi dettagli. Il meccanismo è quello del phishing, ma con una variante particolarmente insidiosa: i truffatori conoscono l’importo esatto della prenotazione e si spacciano per l’agenzia o la piattaforma utilizzata. Il risultato è una comunicazione, credibile e costruita su misura, che rischia di trarre in inganno anche gli utenti più prudenti.

Come funziona la truffa dei viaggi su Whatsapp

Il raggiro parte da un messaggio su Whatsapp, e talvolta accompagnato da un’email, che sembra provenire direttamente dal sito o dall’agenzia con cui è stato prenotato il viaggio. Il testo informa che il pagamento “non risulta accreditato” oppure che è “in fase di verifica” e che, per evitare la cancellazione della prenotazione, è necessario effettuare un nuovo versamento.

Il dettaglio che rende tutto più credibile è l’importo indicato: corrisponde esattamente alla cifra realmente pagata dall’utente. Questo elemento lascia pensare che, a monte, possa esserci stata una violazione dei sistemi informatici di qualche piattaforma, con sottrazione di dati come numeri di telefono, indirizzi email e dettagli sulle prenotazioni. In questo modo i criminali non inviano messaggi generici, ma comunicazioni mirate e personalizzate.

Nel testo compare quasi sempre un senso di urgenza: si parla di “pagamento prioritario”, di “riaccredito necessario” o di operazione da completare entro poco tempo. L’utente viene invitato a cliccare su un link oppure a effettuare un bonifico verso un conto corrente diverso da quello ufficiale. Ed è proprio qui che scatta la trappola dei truffatori.

Si tratta a tutti gli effetti di phishing, una tecnica fraudolenta con cui i criminali informatici cercano di carpire dati sensibili o denaro fingendosi soggetti affidabili.

Come evitare di cadere nel raggiro e cosa fare se è troppo tardi

La prima regola è semplice: non fidarsi dei messaggi che chiedono pagamenti urgenti, soprattutto se arrivano tramite WhatsApp. Le piattaforme di prenotazione e le agenzie serie non chiedono mai di effettuare bonifici su conti diversi da quelli ufficiali attraverso un semplice messaggio.

È fondamentale controllare sempre il mittente e non cliccare sui link contenuti in comunicazioni sospette. Anche quando il testo sembra scritto in modo corretto e professionale, bisogna fermarsi un attimo e verificare direttamente sul sito ufficiale, digitando l’indirizzo nel browser e non passando dal link ricevuto. In caso di dubbio, meglio contattare l’assistenza clienti tramite i canali ufficiali.

Per proteggersi in generale dagli attacchi di phishing, può essere utile mantenere aggiornato un buon antivirus, attivare l’autenticazione a due fattori sui propri account e non condividere mai dati personali o bancari via email o chat.

Se però il pagamento è già stato effettuato, bisogna agire subito. Il primo passo è contattare la propria banca per verificare la possibilità di bloccare o revocare l’operazione. Parallelamente è importante segnalare l’accaduto attraverso il portale ufficiale della Polizia Postale, così da contribuire a limitare la diffusione della truffa e aiutare le autorità nelle indagini.