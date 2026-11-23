Il telefono squilla una sola volta, sul display compare un numero internazionale sconosciuto e, prima di poter rispondere, l’interlocutore riaggancia. Può sembrare un errore, ma dietro quello squillo potrebbe nascondersi la truffa Wangiri, conosciuta anche come “ping call”. L’obiettivo è incuriosire il destinatario e convincerlo a richiamare, trasformando una chiamata persa in un addebito indesiderato.

Il nome Wangiri deriva dal giapponese e richiama l’azione di fare uno squillo e riattaccare. I truffatori utilizzano sistemi automatici per effettuare chiamate brevi, spesso da numerazioni con prefisso estero. La telefonata viene interrotta quasi subito e la vittima trova sullo smartphone una chiamata persa. Gli squilli possono ripetersi, anche in orari insoliti, per aumentare la probabilità che la persona richiami.

Come funziona la truffa Wangiri

Il passaggio decisivo, che fa partire la truffa Wangiri, avviene quando si richiama. Il numero visualizzato può essere collegato a servizi a tariffazione maggiorata o a numerazioni internazionali particolarmente costose. La chiamata può quindi generare addebiti elevati, anche se dall’altra parte non risponde nessuno. Talvolta si sente una voce registrata, una linea apparentemente muta oppure il normale tono di attesa: sono espedienti che possono trattenere la persona al telefono più a lungo, facendo aumentare il costo.

La frode sfrutta soprattutto due leve psicologiche: la curiosità e la preoccupazione. Un numero sconosciuto potrebbe sembrare quello di un corriere, di un ufficio, di un conoscente all’estero o di qualcuno che deve comunicare un’urgenza. Il fatto che la chiamata si interrompa subito induce a richiamare per capire chi abbia cercato di mettersi in contatto. È proprio questa reazione che i truffatori cercano di provocare. Tra i prefissi internazionali segnalati in passato figurano:

+373 (Moldavia);

+383 (Kosovo);

+216 (Tunisia);

+44 (Regno Unito);

+53 (Cuba).

Questi codici, però, non provano che una chiamata sia fraudolenta: possono arrivare telefonate legittime dall’estero e i numeri usati dai criminali cambiano. Uno squillo isolato, senza messaggio in segreteria, da un numero sconosciuto è comunque un segnale che invita alla prudenza.

Perché non devi richiamare

È importante chiarire che il semplice squillo ricevuto non comporta, di norma, un addebito sul credito telefonico. Il rischio economico nasce soprattutto se si richiama il numero e si avvia una chiamata a pagamento.

Anche rispondere a una telefonata in entrata non equivale automaticamente a essere vittima della Wangiri: il meccanismo classico punta a far partire una chiamata da parte dell’utente. Per questo la regola più efficace è non richiamare numeri internazionali sconosciuti solo perché hanno lasciato uno squillo.

Come difendersi e cosa fare se hai richiamato

Se ricevi una chiamata di questo tipo, evita di ricontattare il numero e non inviare SMS o messaggi tramite applicazioni di chat. Puoi bloccare la numerazione dalle impostazioni dello smartphone e segnalarla al tuo operatore telefonico, che potrà indicarti eventuali strumenti di tutela. Se temi che il numero possa appartenere a una persona o a un servizio reale, verifica l’identità del chiamante attraverso canali ufficiali e indipendenti, senza utilizzare il recapito sospetto.

Se hai già richiamato, interrompi subito la telefonata e controlla il credito residuo o il dettaglio dei consumi nell’app o nell’area clienti del gestore. Contatta l’assistenza per contestare eventuali addebiti e chiedere informazioni su blocchi delle chiamate internazionali o dei servizi a sovrapprezzo, se disponibili. Conserva il numero, l’orario della chiamata e gli eventuali messaggi ricevuti. In presenza di importi anomali o di ulteriori tentativi di frode, valuta una segnalazione alle autorità competenti.

La truffa Wangiri non richiede di installare applicazioni, cliccare link o fornire dati personali: il raggiro si basa su un gesto apparentemente innocuo, richiamare una telefonata persa. La prevenzione è semplice, ma richiede attenzione: se non riconosci il numero e non aspettavi una chiamata dall’estero, non richiamare d’impulso.